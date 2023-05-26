ສານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ມອບພວກສະໜັບສະໜູນອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ 16 ຄົນ ໃຫ້ທະຫານ ໃນວັນພະ ຫັດວານນີ້ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີຢູ່ສານທະຫານ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາກໍ່ການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງ ຍ້ອນການຈັບກຸມທ່ານ ເປັນເວລາສັ້ນໆຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ສານຢູ່ນະຄອນລາຮໍ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໄດ້ຕັດສິນການຟ້ອງຮອງຕໍ່ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ “ແມ່ນຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີການສອບສວນສືບສວນແລະດຳເນີນຄະດີໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ ຢູ່ສານທະຫານ” ແລະໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຄຸກ “ມອບການຄວບຄຸມ ຜູ້ຖືກກ່າວຫາ” ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ “ດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.”
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 16 ຄົນ ຮວມທັງອະດີດສະມາຊິກສະພາແຂວງ ຈາກພັກເຕຣິກອີ ອິນຊາຟ ຫລື PTI ຊຶ່ງເປັນພັກການເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ.
ປາກິສຖານໄດ້ຈັບຫລາຍພັນຄົນ ຮວມທັງແມ່ຍິງ ໃນການປາບປາມທັບມ້າງຢູ່ທົ່ວປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບການການປະທ້ວງຫຼາຍມື້ທີ່ນຳພາໂດຍພັກ PTI.