ປາກິສຖານ ໄດ້ປິດສຳນັກງານກົງສຸນຂອງຕົນ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ຂອງອັຟການິສຖານ ໂດຍອ້າງເຖິງເຫດຜົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸສະເພາະເຈາະຈົງ.
ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສຳນັກງານຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ຈະຖືກປິດໄວ້ ຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີແຈ້ງການເພີ້ມຕື່ມ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອຸປະທູດຂອງອັຟການິຖານ ໄດ້ຖືກຮຽກຕົວໃຫ້ເຂົາພົບ ເພື່ອ “ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ” ກ່ຽວກັບບັນດານັກການທູດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນກາບູລ.
ປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ວ່າ ບັນດາພະນັກງານ ປະຈຳສະຖານທູດຂອງຕົນ ໄດ້ຖືກ “ກີດຂວາງ ຢູ່ຕາມຖະໜົນ ແລະຍານພາຫະນະຂອງສະຖານທູດ ກໍຍັງຖືກຕຳໂດຍພວກລົດຈັກ ໃນຂະນະທີ່ ແລ່ນໄປຫາສະຖານທູດ.”
ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ ປາກິສຖານ ແລະອັຟການິສຖານ ໄດ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງມາເປັນເວລາຍາວນານ.
ກາບູລ ກ່າວຫາວ່າ ບັນດາຜູ້ນຳ ແລະພວກນັກລົບ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ອັຟການິຖານ ໃຊ້ດິນແດນຂອງປາກິສຖານເປັນສະຖານທີ່ຫລົບລີ້ ເພື່ອສັ່ງການ ພວກກະບົດໃຫ້ໂຈມຕີ ກອງກຳລັງທ້ອງຖິ່ນ ແລະສາກົນ ອັນເປັນການກ່າວຫາທີ່ປາກິສຖານ ໄດ້ປະຕິເສດ.