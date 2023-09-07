ປາກິສຖານ ກ່າວໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ຈຸນຶ່ງ” ໄດ້ບຸກໂຈມຕີດ່ານຂອງຕົນ ໃກ້ກັບຊາຍແດນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີການປະທະກັນຢ່າງໜັກຂຶ້ນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີທະຫານເສຍຊີວິດ 4 ຄົນແລະພວກບຸກໂຈມຕີຖືກຂ້າຕາຍ 12 ຄົນ.
ການບຸກໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນຕອນເຊົ້າມືດ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ດ່ານ ປາກິສຖານ 2 ແຫ່ງ ໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ເປັນພູຜາ ຢູ່ຮ່ອມພູກາລາສ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ສູງ 1,670 ແມັດ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບປາກິສຖານກ່າວວ່າ ທະຫານຂອງຕົນໄດ້ຂັບໄລ່ພວກບຸກໂຈມຕີໃຫ້ແຕກຖອຍໄປ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພວກບຸກໂຈມຕີ “ມີອາວຸດຊະນິດຫຼ້າສຸດ.” ກອງທັບປາກິສຖານສະເໜີແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ ຂ້າມຊາຍແດນມາຈາກອັຟການິສຖານ.
ກຸ່ມຕາຣິກ-ຕາລີບານ ອັຟການິສຖານ ຫຼື TTP ທີ່ທາງການຫ້າມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບຸກໂຈມຕີກ່ອນໜ້ານີ້. ພວກຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ນັກລົບຂອງຕົນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໃຫ້ແກ່ທະຫານປາກິສຖານ ແລະຢຶດໄດ້ອາວຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈຳນວນນຶ່ງນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ທຳການໂຈມຕີຄ້າຍທັງສອງແຕກ.
ກຸ່ມ TTP ມັກອອກຖະແຫຼງການທີ່ເວົ້າໂຍກເກີນຄວາມເປັນຈິງ ກ່ຽວກັບກິດຈະກຳກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຕົນ.