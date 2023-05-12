ສານສູງສຸດປາກິສຖານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂອງປະເທດ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບແລະນຳໄປຄຸມຂັງ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ອະດີດດາລາຄລິກເກັດ ອາຍຸ 70 ປີ ຖືກລາກອອກໄປຂ້າງນອກແລະຍູ້ຂຶ້ນລົດຫຸ້ມເກາະ ໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບພິເສດ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພວມລໍຖ້າຂຶ້ນສານ ເພື່ອຮັບຟັງການກ່າວທີ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານຄານ ໄດ້ພາກັນຟ້ອນລຳຢູ່ນອກສານສູງສຸດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຳສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍໂຕທ່ານ. ການຕັດສິນໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານຄານໄປປາກົດໂຕທີ່ສານສູງສຸດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບ “ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.”
ຈົນເທົ່າຮອດເວລານັ້ນ ຫົວໜ້າສານ ທ່ານອາຕາ ແບນດີອໍ ໄດ້ສັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ທ່ານຄານເຊົາຢູ່ບ້ານພັກຂອງຕຳຫຼວດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແລະທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້.
ທ່ານແບນດີອໍ ຍັງໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານຄານ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານຈາກພັກ ຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ ປາກິສຖານ ຫຼື PTI ຢູ່ໃນຄວາມສະຫງົບ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຕຳຫຼວດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກ PTI ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະນຳພາສູນກາງ ຂອງພັກການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປາກິສຖານ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານຄານຫຼາຍກວ່າ 2,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບ ຫຼືບໍ່ກໍພວມຖືກຕາມລ່າຫາໂຕ ໃນຂໍ້ຫາຂົ່ມຂູ່ທາງອາຍາ ກໍ່ຈະລາຈົນ ແລະໂຈມຕີຕໍ່ຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ.
ການເອົາມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແມ່ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຕໍ່ການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ແລະຮຸນແຮງໃນທົ່ວປະເທດທີ່ເກີດຈາກການຈັບກຸມທ່ານຄານໃນມື້ວັນອັງຄານຜ່ານມາ. ການປະທະກັນລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງຮວມທັງພວກຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ ກັບຕຳຫຼວດຈະລາຈົນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຈຳນວນນຶ່ງ.
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