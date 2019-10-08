ທ່ານ ອິມຣານ ຄານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປາກິສຖານ ຈະເລີ້ມທຳການຢ້ຽມຢາມຈີນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບປະທານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫລີ ເຄີຈຽງຂອງຈີນ ເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບການພົວພັນສອງຝ່າຍແລະສະພາບການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທຳເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ຂອງອິນເດຍ ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານຄານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາສອງວັນຂອງທ່ານ "ຈະເປັນເຄື່ອງມືໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນທາງເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ ແລະດ້ານຍຸດທະສາດ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານກັນແຫ່ງນັ້ນ “ໃຫ້ແໜ້ນແກ່ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງປາກິສຖານກັບອິນເດຍ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ນັບແຕ່ ລັດຖະບານຊາດນິຍົມຮິນດູ ໄດ້ລົບລ້າງ ສະຖານະພາບເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຂອງແຄວ້ນແຄັສເມຍ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ແລະໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດ ຕໍ່ຂົງເຂດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມທີ່ທັງສອງປະເທດອ້າງເອົາກຳມະສິດຢ່າງເຕັມສ່ວນນັ້ນ.
"ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນກັບພວກ” ພັດທະນາໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງລວມທັງສະພາບທີ່ມີສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍໃຕ້ທີ່ເກີດຈາກສະພາບການຢູ່ໃນເຂດ ຈາມມູ ແລະແຄັສເມຍທີ່ຖືກຍຶດຄອງນັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການ.
ຈີນໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ການກະທຳຂອງອິນເດຍຢູ່ແຄວ້ນແຄັສເມຍນັ້ນວ່າ "ເປັນເລື້ອງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້" ແລະໄດ້ເຕືອນໃຫ້ລະວັງຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບການແຕ່ຝ່າຍດຽວທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ຈີນຍັງໄດ້ມີການຄວບຄຸມຢູ່ໃນພາກສ່ວນນ້ອຍໆ ທີ່ມີພົນລະເມືອງໜ້ອຍດຽວຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ແລະ ມີການຂັດແຍ້ງມາເປັນເວລາດົນນານໃນເລື້ອງຊາຍແດນກັບອິນເດຍ.
ອິນເດຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ຢູ່ໃນ ແຄວ້ນແຄັສເມຍ ແມ່ນບັນຫາພາຍໃນ ແລະມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳເອົາການພັດທະນາ ພ້ອມກັບຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີທາງເສດຖະກິດໄປສູ່ຂົງເຂດນັ້ນ.
ການຢ້ຽມຢາມຈີນໃນຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານຄານ ຈະເປັນຄັ້ງທີສາມແລ້ວນັ້ນ ແຕ່ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນໄລຍະປີປາຍ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ ຢາວ ຈິງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຈີນ ປະຈຳປາກິສຖານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄານ ໄດ້ພັດທະນາ "ສາຍສຳພັນທີ່ດີຫລາຍນຳກັນ" ເພື່ອເສີມສ້າງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍຂອງສອງປະເທດນີ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກທ່ານຕິດຕໍ່ກັນເລື້ອຍໆ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີ ຍ້ອນວ່າພວກຜູ້ນຳທັງສອງປະເທດຂອງໂລກ ແມ່ນມີຄວາມເຫັນຢ່າງເປັນເອກກະສັນນຳກັນຮ້ອຍເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນແລະການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວນີ້.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຈະມີການລົງນາມໃນສັນຍາຕ່າງໆຈຳນວນນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຄານ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງສອງ
ຝ່າຍ ພາຍໃຕ້ເສັ້ນທາງເສດຖະກິດ ມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ ລະຫວ່າງຈີນ ກັບປາ
ກິສຖານ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນໂຄງການລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນນັ້ນ.
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