ເຫດລະເບີດລົດຂະໜາດແຮງ ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງ Quetta ຂອງປາກິສຖານໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກເກືອບຮອດ 20 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຕໍາຫລວດທ້ອງຖິ່ນເວົ້າວ່າ ລະເບີດທີ່ຫ້າງໄວ້ໃນລົດທີ່ຈອດຢູ່ໃກ້ຫ້ອງການຂອງຜູ້ບັນຊາ
ການ ຕໍາຫລວດປະຈຳແຂວງ ໄດ້ຖືກບີບຄະນວນໃຫ້ແຕກຂຶ້ນ ໂດຍເຄື່ອງບັງຄັບຈາກໄລ
ຍະໄກ ຫລືລີໂມດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້.
ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວສືບລັບ ສະມາຊິກຂອງກອງທັບສີ່ຄົນ ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ
ຢູ່ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ເມືອງ Quetta ແມ່ນເມືອງຫລວງຂອງແຂວງ Balochistan ທີ່ປະເຊີນກັບການກໍ່ກະ
ບົດຂອງພວກແບ່ງແຍກດິນແດນມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວ. ໃນຮອບສອງສາມປີຜ່ານມານີ້
ສະມາຊິກຂອງປະຊາຊົນຊາວຊີໄອ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນກໍຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ.
ແຂວງດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງທ່າເຮືອ Gwadar ຊຶ່ງເປັນທ່າເຮືອນໍ້າເລິກຢູ່ໃຈກາງ
ຂອງສາຍທາງເສດຖະກິດລະຫວ່າງຈີນ-ປາກິສຖານ ແລະເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງໂຄງການ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະພະລັງງານ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການລິເລີ້ມ ນຶ່ງແລວທາງ
-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ກວ່າ ຂອງຈີນນັ້ນ.
ການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວຖືວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ຜົນສໍາ
ເລັດຂອງໂຄງການຕ່າງໆເຫລົ່ານີ້. ປາກິສຖານໄດ້ເພີ່ມກຳລັງທະຫານເປັນ 15 ພັນຄົນ
ເພື່ອປ້ອງກັນສາຍທາງເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ ແລະໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍ
ທາງນັ້ນ.
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