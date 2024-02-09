ຜົນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຂອງທາງການໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຄ່ອຍໆເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບຢ່າງຊ້າໆ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລໍຖ້າດົນນານ ແລະການກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງ ເພື່ອຊ່ວຍບັນດາພັກ ທີ່ນິຍົມທະຫານ.
ການປ່ອນບັດໄດ້ມີການຂຶ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີການສັ່ງໃຫ້ໂຈະການໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ແລະອິນເຕີແນັດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢ່າງກະຈັດກະຈາຍ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງທີ່ບັນຫາຖົກຖຽງໂຕ້ແຍ້ງກັນຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງຂອງປາກິສຖານໄດ້ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີປະຊາຊົນ 241 ລ້ານຄົນ ໄດ້ປິດລົງ. ກຳມາທິການໄດ້ປະກາດຜົນການເລືອກຕັ້ງແຕ່ພຽງ 24 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ມາຮອດຕອນບ່າຍຂອງມື້ນີ້.
ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກອິດສະຫຼະ ທີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັກປາກິສຖານ ຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາຟ ຫຼື PTI ຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ທີ່ຖືກຄຸກຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນດີກວ່າທີ່ຄາດກັນໄວ້ ທັງໆທີ່ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າ ໃນການປາບປາມ ຂອງລັດຖະບານກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນເພື່ອເລືອກເອົາບ່ອນນັ່ງ 266 ບ່ອນຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດຫຼືສະພາຕ່ຳຂອງປະເທດ.
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