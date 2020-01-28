ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຈັບ​ກຸມ ຜູ້​ນຳ ຂອງ​​ກຸ່ມຂະ​ບວນ​ການ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ ທີ່​ຕ້ອງ​ຕິ ຕໍ່​ກອງ​ທັບ​ບົກຂອງ​ປະ​ເທດ

​ທ່ານ ​ມານ​ຊູ​ຣ ປາ​ສ​ທີນ, ກາງ, ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ Pashtun Protection Movement ຫຼື PMT ໂບກ​ມື​ໃຫ​້​ແກ່​ພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລາ​ຮໍ ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ວັນ​ທີ 22 ເມ​ສາ 2018.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ນຳ​ຂະ​ບວນ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ ຊຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ຕາມຂໍ້ກ່າວ​ຫາທີ່ວ່າ ​ກອງກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ລະ​ເມີດ ໃນ​ລະ​ວ່າງ ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ໃກ້ຊາຍ​ແດນ ​ຕິດ​ກັບ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

​ທ່ານ ​ມານ​ຊູ​ຣ ປາ​ສ​ທີນ ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​ ປາ​ສ​ທູນ ທາ​ຫາ​ຟຸ​ຊ ຫຼື ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ PTM ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ຜູ້​ອື່ນໆ 6 ຄົນ ​ໃນ​ການ​ບຸກກວດ​ຄົ້ນ​ໃນ​ມື້​ຄືນ​ວານນີ້ ໃນ​ເມືອງ​ເພັສຊາ​ວາ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ອີງ​ຕາມການ​ຢືນ​ຢັນ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້.

ທ່ານ ປາ​ສທີນ ອາ​ຍຸ 27 ປີ ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ກ່າວປະ​ນາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ແລະ​ໃຊ້​ຄຳດູ​ຖູກ ແລະ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຕໍ່​ປະ​ເທດ ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ອີງ​ຕາມ​ສຳ​ເນົາ​ເອ​ກະ​ສານ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ຕໍ່​ຜູ້​ກ່ຽວ.

ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ເມືອງ​ເພັ​ສຊາ​ວາ ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດໃຫ້ຕຳຫຼວດກັກ​ຕົວທ່ານ ປາ​ສ​ທີນ ໄວ້​ເປັນ​ເວ​ລາ 14 ວັນ ເພື່ອ​ການ​ສື​ບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ຜູ້​ກ່ຽວນັ້ນ.

ສ່​ວນ​ທ່ານ ໂມ​ຊິນ ດາ​ວາ​ຣ ຜູ້​ນຳ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ PTM ແລະ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ຕົວ ທ່ານ ປາ​ຊ​ທີນ ໃນ​ທັນ​ທີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG