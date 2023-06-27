ກອງທັບປາກິສຖານ ເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີໂດຍສານທະຫານ ຍ້ອນການກ່າວຫາ ມີບົດບາດໃນການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິມຣານ ຄານ.
ການເປີດເຜີຍມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີການຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ຈາກກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະໃນໂລກ ຕໍ່ລັດຖະບານ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊບາສ ຊາ ຣິຟ ທີ່ຍັງດຳເນີນຄະດີພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນສານທະຫານ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເປັນສະມາຊິກພັກຝ່າຍຄ້ານ ຕາຣິກ-ອີ-ອິນຊາບ ຫຼື PTI.
ໂຄສົກກອງທັບ ພົນຕີອາໝັດ ຊາຣິຟ ຊາວດຣີ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດວ່າ ພວກທີ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ ໂດຍສານທະຫານ ແມ່ນຖືກກ່າວຫາວ່າ ພົວພັນກັບການໂຈມຕີສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງເມື່ອວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ່ທ່ານຄານຖືກຈັບໂດຍກຳລັງທະຫານ ຢູ່ນອກສານສູງທີ່ນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ.
ທ່ານຊາວດຣີ ກ່າວວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ມີພວກຄົນບໍ່ດີ 17 ຄົນ ກຳລັງຖືກດຳເນີນຄະດີ ໂດຍສານທະຫານໃນທົ່ວປະເທດ. ສານພົນລະເຮືອນ ໄດ້ໂອນຄະດີເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຫ້ສານທະຫານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ກວດສອບເບິ່ງກ່ຽວກັບການສົງໄສຕ່າງໆ.