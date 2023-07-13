ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ກ່າວໃນວັນພຸດນີ້ວ່າ ພວກກະບົດໄດ້ບຸກໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງ ແລະໄດ້ປະທະກັນຢູ່ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນແຂວງບາລູຈິສຕານທີ່ວຸ້ນວາຍທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ທະຫານ 12 ຄົນແລະພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ.
ລາຍງານຂອງກອງທັບ ກ່າວວ່າ “ພວກກໍ່ການຮ້າຍ” 5 ຄົນພະຍາຍາມ “ເລັດ ລອດເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍ” ທີ່ເມືອງຊອບ (Zhob) ທາງພາກເໜືອຂອງແຂວງ ໃນ ຕອນເຊົ້າມືດ ແຕ່ພວກທະຫານໄດ້ພົບເຫັນກ່ອນ.
ການປະທະກັນທີ່ດຳເນີນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ເຮັດໃຫ້ທະຫານ 9 ຄົນ ແລະພວກບຸກໂຈມຕີທັງໝົດ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບ. ມັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ ແຕ່ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ເມືອງຊອບແຈ້ງວ່າ ມີທະຫານສິບກວ່າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະຄາດວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈະເພີ້ມສູງຂຶ້ນ.
“ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບແລະປະເທດຊາດຍັງສືບຕໍ່ປັບໂຕໄດ້ແລະໄດ້ສິນໃຈຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມແບບຂີ້ຂາດຕາຂາວຂອງພວກສັດຕູທີ່ແນໃສ່ເພື່ອທຳລາຍສັນຕິພາບ ໃນບາລູຈິສຕານແລະປາກິສຖານ” ກອງທັບກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ຫົວໜ້າປົກຄອງເມືອງ ກ່ອນໜ້ານີ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ບຸກໂຈມຕີບໍລິເວນຄ້າຍທະຫານທີ່ເມືອງຊອບ. ທ່ານອາຊິມ ກາດາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ມີແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງເສຍຊີວິດເ ແລະ 5 ຄົນບາດເຈັບ ໃນໝູ່ພົນລະເຮືອນທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບ.