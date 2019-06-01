ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ແລະປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ທ່ານອັສຣາຟ ການີ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາແບບເຊິ່ງໜ້າເປັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ຂ້າງນອກ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີຂອງປະເທດທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ການພົບປະໃນລະດັບສູງສຸດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂຶ້ນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ເປັນຮ່ອງຮອຍອັນຫຼ້າສຸດ ໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນຄວາມສຳພັນອັນເຈັບແສບທີ່ເຄີຍມີມາລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງສອງ.
ຄວາມເປັນປໍລະປັກລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນເກີດມາຈາກການກ່າວຫາຊຶ່ງກັນແລະກັນວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃສ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງ.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ການພົບປະທີ່ນະຄອນເມັກກະ ປະເທດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ມີຂຶ້ນກ່ອນໜ້າການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ຂອງທ່ານການີ ໃນເດືອນໜ້ານີ້. ຜູ້ນຳອັຟການິສຖານເຄີຍເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານມາກ່ອນ ແຕ່ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງຈະມານີ້ ຈະແມ່ນການຢ້ຽມຢາມເທື່ອທຳອິດ ນັບແຕ່ທ່ານຄານ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ໂຄສົກຊາມິມ ອາຣິຟ ກ່າວວ່າ “ອັຟການິສຖານແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປະຖິ້ມ ປະຫວັດສາດອັນຂົ່ມຂື່ນກັບປາກິສຖານໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ແລະກ້າວໄປໜ້າ ໃນຄວາມສຳພັນແບບສ້າງສັນ ລະຫວ່າງປະເທດກັບປະເທດ ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຄົາລົບຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແທນທີ່ຈະແມ່ນ ການກ່າວຫາໃສ່ກັນແລະກັນແລະມີຄວາມເປັນປໍລະປັກກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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