ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງອິນເດຍ ກັບປາກິສຖານ ຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໂດຍມີການຍິງສູ້ລົບກັນເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີອາວຸດນີວເຄລຍທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນນັ້ນ ແລະການປິດເຂດອາກາດຂອງປາກິສຖານເຮັດໃຫ້ຄົນໂດຍສານ ທີ່ເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນຫລາຍພັນຄົນ ພາກັນຕົກຄ້າງຢູ່ແຫ່ງຕ່າງໆ.
ກຳລັງທະຫານຂອງປາກິສຖານ ແລະຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຍິງສູ້ລົບກັນ ຂ້າມຊາຍແດນທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃນແຄວ້ນແຄສເມຍເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານໃຫ້ຮູ້ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດ.ປາກິສຖານໄດ້ປິດເຂດອາກາດຂອງການບິນພົນລະເຮືອນໄວ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນຂອງອິນເດຍສອງລຳ ທີ່ບິນລ່ວງລ້ຳເຂດຄວບຄຸມເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນຊາຍແດນທີ່ແທ້ຈິງ ຢູ່ໃນເຂດແຄວ້ນແຄສເມຍ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ແລະໄດ້ຈັບນັກບິນຂອງອິນເດຍຄົນນຶ່ງໄວ້. ນິວເດລີ ກໍໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງປາກິສຖານຕົກເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າອ້າງທີ່ປາກິສຖານໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ຈິງ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງອິສລາມາບັດໃນການປິດເຂດອາກາດຂອງຕົນໄວ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາຍການບິນໄທ ຫລື Thai Airlines ຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກທຸກຖ້ຽວບິນຂອງຕົນ ທີ່ຈະບິນອອກຈາກບາງກອກ ໄປຍັງຕົວເມືອງໃຫຍ່ໆ ເກືອບໝົດທຸກແຫ່ງຢູ່ໃນຢູໂຣບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນໂດຍສານເກືອບຮອດ 5,000 ຄົນ ພາກັນຂຸ້ນຂ້ຽວຊອກຫາຖ້ຽວບິນອື່ນແທນ. ບໍລິສັດສາຍການບິນໄທ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຈີນໃຫ້ບິນໄປເຂດໜ່ານຟ້າຂອງຕົນ.
ສາຍການບິນຂອງບໍລິສັດອື່ນ ຫຼາຍໆບໍລິສັດ ລວມມີ Singapore Airlines ແລະ British Airways, ຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນເສັ້ນທາງເດີນຂອງຖ້ຽວບິນ ຫລາຍອັນ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການໄປຜ່ານເຂດໜ່ານຟ້າຂອງປາກິສຖານ.
ປາກິສຖານ ແລະ ອິນເດຍ ໄດ້ຍັບເຂົ້າໃກ້ຂັ້ນ ທີ່ຈະເຮັດສົງຄາມຕໍ່ກັນ ນັບແຕ່ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອິນເດຍ 40 ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນການໂຈມຕີແບບສະຫຼະຊີບ ຢູ່ໃນເມືອງປຸລວາມາ (Pulwama) ຢູ່ໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍທີ່ຄວບຄຸມ ໂດຍອິນເດຍ. ນິວເດລີ ໄດ້ກ່າວຫາປາກິສຖານວ່າ ໃຫ້ການປ້ອງກັນແກ່ກຸ່ມນັກລົບ Jaish e Mohammad ຫລື JeM ທີ່ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ໂຈມຕີສະຫລະຊີບນັ້ນ.
ເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂອງອິນເດຍໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃນເຂດໜ່ານຟ້າຂອງ ປາກິສຖານ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 1971 ໃນເວລາທີ່ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳສົງຄາມກັນ ເພື່ອທຳລາຍສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ແມ່ນ ຄ້າຍຝຶກທະຫານຂອງກຸ່ມນັກລົບ JeM ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Balakot ຢູ່ໃນແຂວງ Khyber Pakhtunkhwa ຂອງປາກິສຖານນັ້ນ ເປັນຕົ້ນມາ. ວີດິໂອ ທີ່ນຳ ອອກເຜີຍແຜ່ອອກໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໂດຍຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ມີຂຶ້ນໃນບໍລິເວນປ່າທີ່ມີຄົນອາໄສແບບຢັ່ງຢາຍກັນຢູ່.
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