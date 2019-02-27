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ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ອ້າງວ່າ ຕົນຍິງເຮືອ​ບິນ​ລົບ ອິນ​ເດຍ ສອງ​ລຳ​ຕົກ​ ໃນ​ແຄ້ວນແ​ຄັສ​ເມຍ

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ມຸ​້ງ​ໜ້າ​ສູ່ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດ ໃນ​ເມືອງ ເພ​​ຊາ​ວາ ​ປະ​ເທດປາ​ກິ​ສ​ຖານ ວັນ​ທີ 18 ກັນ​ຍາ 2015.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ຕົນ​ ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອິນ​ເດຍ​ສອງ​ລຳ​ຕົກ
ທີ່​ໄດ້​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນ ຢູ່ໃນແຄວ້ນແ​ຄັສ​ເມຍ​ທີ່ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ ໃນ​ວັນ​
ພຸດ​ມື້​ນີ້.

ນາຍ​ພົນ​ຕີ​ ​ອາ​ຊິ​ຟ ກາ​ຟໍ​ຣ ຈາກກອງ​ທັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ວ່າ ນຶ່ງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ບິນ​ໄດ້
​ຖືກ​ຈັບ​ໄດ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ເຮືອ​ບິນ​ຂອງ​ລາວ​ຕົກ​ໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັ​ສ​ເມຍໃນ​ສ່ວນ​ທີ່​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ຄວບ
​ຄຸມ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອີກ​ລຳ​ນຶ່ງ​ຕົກ ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ອິນ​ເດຍ.

​ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຍັງບໍ່​ມີ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຈາກ​ອິນ​ເດຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ອິນ​ເດຍ ​ໄດ້​ອ້າງຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ
​ທີ່​ທະ​ຫານທີ່ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຊື່ ທີ່ກ່າວ​ວ່າ ​ນັກ​ບິນ​ອິນ​ເດຍ​ທັງ​ໝົດ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາຢ່າງ​ປອດ​ໄພ.

ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້​ປະ​ກາດກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກແມ່ນ​ບັງ​ເອີນ​ມີ​ຂຶ້ນ​ພ້ອມໆ ກັນ​ກັບ​ການກ່າວ​ອ້າງຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ໄດ້ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ
​ສາມ​ລຳ ທີ່​ໄດ້​ບິນ​ລ່ວງ​ລ້ຳ​ເຂດ​ນານ​ຟ້າຂອງ​ຕົນ ຜ່ານ​ເຂົ້າໄປ​ໃນ​ແຄວ້ນແຄັສ​ເມຍ ແລະ
​ກໍ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາກັບ​ຄືນ​ໄປ

ເຫດ​ຮ້າຍ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ​ກ່າວ​
ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍປືນ​ຄົກ ໂດຍ​ທະ​ຫານ​ອີນ​
ເດຍ ​ຂ້າມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ມີ​ມີ​ທະ​ຫານ​ຮັກ​ສາ​ການ​ຢ່າງໜາ​ແໜ້ນ.

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕືງ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ທີ່​ມີ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍແລະ​ຄູ່​ປໍ​ລະ​ປັກ ​ນັບ
ຕັ້ງ​ແຕ່​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ 40 ຄົນໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໂດຍ​ກາ​ນ​ວາງ​ລ​ະ
​ເບີດ​ລົດ​ສະ​ຫຼະ​ຊີບ​ໃນ​ແຄວ້ນແ​ຄັ​ສ​ເມຍຂອງອິນ​ເດຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ​ກຸມ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ. ກຸ່ມ
​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ​ແາ​ອິ​ສ-ອີ-ໂມ​ຮຳ​ມັດ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ຕໍ່​ການ​
ໂຈມ​ຕີດັ່ງ​ກ່າວ.

ບັນ​ດາ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ອອກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ມືດ​
ຢູ່ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ຢູ່​ຄ້າຍ​ເຝິກກຸ່ມແຈອິສ-ອີ-ໂມ​ຮຳ​ມັດ.

ການ​ແນເປົ້າ​ໝາຍ​ໂຈມ​ຕີຄ້າຍ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸ​ນ​ແຮງ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ນະ​ໂຍ
​ບາ​ຍ​ເກົ່າ​ຂອງອິນ​ເດຍ ທີ່​ມີມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ ໃນການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຍັບ​ຢັ້ງ​ທີ່​ເກີ​ດຈາກ​
ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ຂອງ​ການ​ກໍ່​ເກີດບັນ​ຫາຂັດ​ແຍ້ງ. ບັນ​ກາ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ກຳ​ລັງ​ພາ​ກັນ​
ສູ້​ລົບ​ເພື່ອ​ໃຫ້ແຄວ້ນແ​ຄັ​ສ​ເມຍ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດຫຼື​ເຂົ້າ​ໄປໂຮມ​ກັບ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.x

ອ່​ານ​ຂ່າວ​ນີ້ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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