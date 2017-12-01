ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໂຈມຕີ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນ ປາກິສຖານ ເຮັດໃຫ້ 9 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ກຸ່ມມືປືນສະຫຼະຊີບຕິດອາວຸດໜັກສີ່ຄົນ ທີ່ບຸກໂຈມຕີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ທາງ
ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປາກິສຖານ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງ ໜ້ອຍ 9
ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບອີກ ຫຼາຍກວ່າ 35 ຄົນ.
ຕຳຫລວດ ແລະທະຫານປາກິສຖານ ໄດ້ປິດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດທີ່ເມືອງ Peshawar ແລະໄດ້ເລິ້ມການປະຕິບັດງານກູ້ໄພທີ່ນັ້ນ. ການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນກັບພວກກໍ່
ການຮ້າຍ ໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ວໂມງ ແລະໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ
ທັງໝົດ ອີງຕາມຖະແຫລງການຂອງກອງທັບ ຊຶ່ງກ່າວຕື່ມວ່າ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງຄົນ ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກນາຍແພດຢູ່ໃນໂຮງໝໍປະຈຳເມືອງກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ນັກສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນຖືກລູກປືນ.
ພວກນອກກົດໝາຍຕາລິີບານໃນປາກິສຖານ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ອອກຄຳສັ່ງ ໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ. ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກຸ່ມນີ້ ຍັງກ່າວວ່າຕົນ
ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ສະຖານທີ່ ທີ່ພົວພັນກັບອົງການສືບລັບປາກິສ ຖານ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້
ວ່າ ໄອແອັສໄອ ແລະໄດ້ສັງຫານ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການຫລາຍຄົນ.
ໂຄສົກກອງທັບປາກິສຖານຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ພວກໂຈມຕີ ໄດ້
ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ນຳເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອັຟການິສຖານລະຫວ່າງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ພົນຕີ ອາຊິຟ ກາຟໍຣ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ຫລົບລີ້ໜີກົດໝາຍ ແລະ
ພວກຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລິບານໃນປາກິສຖານ ກຳລັງພາກັນໃຊ້ດິນແດນອັຟ ການິສຖານ
ໃນການໂຈມຕີຕໍ່ປະເທດຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຜູ້ຕາງໜ້າກອງ ທັບອັຟການິສຖານ
ກຳລັງຢ້ຽມຢາມປາກິສຖານຢູ່ໃນເວລານີ້ ແລະຈະຫາລືກັນກັບພວກນາຍທະຫານດັ່ງ
ກ່າວກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນ ເພື່ອຢຸດ
ຢັ້ງພວກຫົວຮຸນແຮງ ບໍ່ໃຫ້ໂຈມຕີຢູ່ທັງສອງຟາກ ຂອງຊາຍແດນ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີຊຶ່ງເປັນຜູ້ຊາຍທັງໝົດ
ໄດ້ໄປເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລໃນຕອນເຊົ້າມືດ ໂດຍນຸ່ງເຄື່ອງພື້ນເມືອງ ຂອງແມ່ຍິງທີ່ມີ
ຜ້າປົກໜ້າ ເພື່ອຊຸກເຊື່ອງອາວຸດ ແລະລະເບີດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ໂຍນລະເບີດມືເຂົ້າທາງປ່ອງຢ້ຽມຫ້ອງນອນ ກ່ອນເປີດສາກຍິງເຂົ້າ
ໃສ່ພວກນັກສຶກສາ ທີ່ຍັງພາກັນນອນຫລັບຢູ່່ ເພາະເປັນວັນພັກທາງສາສະໜາອິສລາມ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຂີ່ລົດຈັກ ໂຈມຕີຂະບວນ ລົດຕຳ
ຫລວດໃນເມືອງເພຊາວາ ໂດຍໄດ້ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສຸດອັນດັບສອງ ຂອງຕຳ
ຫຼວດປະຈຳແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍອາລັກຂາຂອງທ່ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ