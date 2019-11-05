ອັຟການິສຖານ ແລະປາກິສຖານໄດ້ກ່າວຫາເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ວ່າທຳການລົບກວນຕໍ່ພວກນັກການທູດຂອງຕົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຂອງກັນ ແລະກັນນັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອິສລາມາບັດ ງົດການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານກົງສູນຂອງຕົນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລໄວ້ ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການອອກມາຕື່ມອີກ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງທາງການທູດຄັ້ງຫລ້າສຸດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານກັນນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ເມື່ອປາກິສຖານໄດ້ຮ້ອງທຸກວ່າພະນັກງານການທູດຂອງຕົນ, ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂີ່ລົດໄປເຮັດການນັ້ນຖືກ "ກີດຂວາງຢູ່ກາງຖະໜົນ ແລະລົດຂອງສະຖານທູດ ກໍຖືກລົດຈັກຫລາຍຄັນຕຳ" ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຂອງອັຟການິສຖານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອຸປະທູດຂອງອັຟການິຖານ ໄດ້ຖືກຮຽກຕົວໃຫ້ເຂົາພົບເພື່ອ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງບັນດານັກການທູດຂອງຕົນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກາບູລທຳການສືບສວນຕໍ່ “ເຫດການລະເມີດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການລົບກວນ” ດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັຟການິສຖານໃນຂະນະທີ່ກໍລັງຕອບຕໍ່ຄຳຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວ ຂອງປາກິສຖານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຕົນຈະ "ທຳການສືບສວນເລື້ອງເຫລົ່ານັ້ນຢ່າງຈິງຈັງ". ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນປະເທດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອັຟການິສຖານຢູ່ໃນອິສລາມາບັດຖືກ "ປະຕິບັດຕໍ່ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ" ໂດຍອົງການສືບລັບຂອງປາກິສຖານ.
"ອັຟການິສຖານຂໍສະແດງການຄັດຄ້ານ ແລະເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ໝາຍຮຽກຕົວ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດໄປພົບ ໂດຍອົງການບໍລິການດ້ານສືບລັບລະຫວ່າງຂະແໜງ ຕ່າງໆ ຫລື ISI ຂອງປາກິສຖານ ແລະການປະພຶດບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງພະນັກງານອົງການດັ່ງກ່າວ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານທີ່ໄດ້ຍົກເອົາການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມັກມີນັ້ນຂຶ້ນ ມາເວົ້າໃຫ້ຄືນເຊັ່ນກັນ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຫຍັງຫລາຍ.
ຍັງບໍ່ທັນມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ຈາກລັດຖະບານປາກິສຖານໃນທັນໃດເທື່ອ ຕໍ່ການກ່າວຫາເຫລົ່ານັ້ນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງປາກິສຖານ ໃນການປິດສຳນັກງານກົງສຸນຂອງຕົນປະຈຳນະຄອນ ຫຼວງກາບູລ ໄວ້ຢ່າງກະທັນຫັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວອັຟການິສຖານຫລາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ໄປເຖິງສະຖານທູດໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຂໍວີຊາຕາມປົກກະຕິ ຢືນຖ້າອັ່ງອໍກັນຢູ່ຫັ້ນ, ຊຶ່ງຫລາຍຄົນໃນນັ້ນແມ່ນຕ້ອງການການປິ່ນປົວສຸຂະພາບໂດຍດ່ວນຢູ່ໃນໂຮງໝໍທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະມີອຸປະກອນດີກວ່າ ຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານແຫ່ງນັ້ນ.
ນອກຈາການໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບແລ້ວ, ພວກຂໍວີຊາຍັງຢາກເດີນທາງໄປປະເທດນັ້ນ ເພື່ອຢາມພີ່ນ້ອງ, ເຮັດການຄ້າຂາຍ, ແລະໄປຮໍ່າຮຽນສຶກສາ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ ໃນປາກິສຖານ ທີ່ຍັງໃຫ້ບ່ອນພັກພາອາໄສແກ່ອົບພະຍົບຊາວອັຟການິສຖານປະມານ 3 ລ້ານຄົນຢູ່ນັ້ນ.
ສະຖານທູດຂອງປາກິສຖານໃນນະຄອນກາບູລ ປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ອອກວີຊາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂໍວີຊາຊາວອັຟການິສຖານຫລາຍກວ່າ 450,000 ຄົນ ຢູ່ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ 53,000 ຄົນຕໍ່ດືອນ.