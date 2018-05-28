ປາກິສຖານ ກັບອັຟການິສຖານ ຮື້ຟື້ນຄືນໃໝ່ ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ການກໍ່ການຮ້າຍ ຮ່ວມກັນ

ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງອັຟການິສຖານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ
ປາກິສຖານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ພ້ອມດ້ວຍ
ການຮ່ວມມືເລື້ອງການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານ ຮານີຟ ອັດມາຣ ໄດ້
ນຳພາ ທີມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງພາຍໃນ ແລະຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ ໃນການພົບປະກັນ ກັບບັນດາຜູ້ນຳ
ພົນລະເຮືອນ ແລະຜູ້ນຳຝ່າຍທະຫານ ຂອງປາກິສຖານ.
ບັນດາຝ່າຍຜູ້ຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ພົບປະກັບ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ປາກິສຖານ ທ່ານ ແນສເຊີຣ ຈານຈາວ ກ່ອນທີ່ຈະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາທີ່ສຳຄັນ
ກັບຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງປະເທດ ພົນເອກ ກາມາຣ ຈາເວດ ບາຈ໌ວາ
(Qamar Javed Bajwa).
ພະແນກສື່ມວນຊົນຂອງກອງທັບບົກປາກິສຖານ ໄດ້ກ່າວໃນລະແຫລງການ ທີ່ແຈ້ງອອກ
ລຸນຫຼັງການພົບປະກັນ ວ່າ ການເຈລະຈານັ້ນ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ ການດຳເນີນງານຂອງຜົນ
ສະລຸບ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບແຜນປະຕິບັດການເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ
ລະຫວ່າງ ອັຟການິສຖານ ກັບ ປາກິສຖານ ຫຼື APAPPS.
ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ຕົກລົງກັນ ຈະຮັບຮອງເອົາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້
ປາກິສຖານ ແລະ ອັຟການິສຖານ ໃນການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມຮຸນແຮງ ຍ້ອນ ນ້ຳມືຂອງ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ດັ່ງທີ່ຕົນໄດ້ກ່າວຕື່ມໃນຖະແຫຼງການ.
ພົນເອກ ບາຈ໌ວາ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ໃນຖະແຫລງການ ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເລີ້ມຕົນ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ທີ່ວ່າ ແຕ່ລະຝ່າຍຈະບໍ່ລ່ວງລ້ຳ ເຂດແດນຂອງກັນແລະກັນ
ແມ່ນແຕ່ນິ້ວດຽວ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ດິນແດນຂອງຕົນ ຖືກນຳໃຊ້ ໃນການຕໍ່ຕ້ານຊຶ່ງກັນ
ແລະກັນ. ຄວາມລະແວງສົງໄສຕ່າງໆ ຈະພຽງແຕ່ເປັນເຊື້ອໄຟ ໃນທາງລົບ ແລະ
ອຳນວຍໃຫ້ເກີດມີພວກວິພາກວິຈານ.”
ການກ່າວຫາຕ່າງໆຂອງທັງສອງຝ່າຍ ໃນການສະໜັບສະໜຸນພວກຫົວຮຸນແຮງທຳ
ການໂຈມຕີ ຕໍ່ຕ້ານຊຶ່ງກັນແລະກັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມແຕກແຫງໃນສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ
ອັຟການິສຖານ ກັບ ປາກິສຖານ ມາເປັນເວລາຍາວນານ.
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