ເກາະກວມ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ເຫດການສຸກເສີນ ເນື່ອງຈາກພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນມາວາ (Mawar) ກໍາລັງມຸ້ງໜ້າເຂົ້າສູ່ເກາະນ້ອຍໆແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນພາຍຸທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງ.
ການແນະນໍາຫຼ້າສຸດ ຈາກສູນບໍລິການສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ພາຍຸມາວາ ມຸ້ງໜ້າເຂົ້າບໍລິເວນເກາະກວມ ດ້ວຍລົມທີ່ມີຄວາມແຮງ 225 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຮັດໃຫ້ພາຍຸຫົວນີ້ເປັນພາຍຸທີ່ມີຄວາມແຮງລະດັບ 4 ໃນຄວາມແຮງທັງໝົດ 5 ລະດັບ ເຊິ່ງເປັນຂະໜາດຄວາມແຮງຂອງລະດັບທໍາລາຍລ້າງຂອງພາຍຸ. ນັກພະຍາກອນອາກາດກ່າວວ່າ ຄວາມແຮງຂອງລົມທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຈາກສູນກາງຂອງພາຍຸມາວາ ໄກເຖິງ 80 ກິໂລແມັດ, ດ້ວຍຄວາມແຮງຂອງລົມພາ ຍຸລະດູຮ້ອນ ທີ່ກວມເອົາຮອດ 225 ກິໂລແມັດ.
ມາວາ ເປັນຄໍາສັບພາສາມາເລເຊຍ ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ດອກກຸຫຼາບ,” ຄາດ ວ່າ ມັນຈະມີຄວາມແຮງເພີ້ມສູງຂຶ້ນຮອດລະດັບ 5 ເມື່ອມັນພັດຂຶ້ນຝັ່ງທີ່ເກາະ ກວມ ໃນຊ່ວງເວລາໃດນຶ່ງ ຂອງຕອນສວາຍວັນພຸດມື້ນີ້, ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນສຸດຍອດຂອງລົມພາຍຸ. ເກາະກວມ ແລະເກາະໂຣຕາ (Rota) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກໍາລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການແຈ້ງເຕືອນດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ອອກປະກາດພາວະສຸກເສີນສໍາລັບເກາະກວມ, ແລະໄດ້ມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ພະແນກຮັບມືກັບພາວະສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງປະສານງານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດຕ່າງໆແລະ “ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມ ຕາມມາດຕະຖານສຸກເສີນທີ່ຈໍາເປັນ.”