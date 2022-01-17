ຜູ້ຊາຍທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ 10 ຄົນໄດ້ເພີ້ມຄວາມຮັ່ງມີຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນສອງເທົ່າໃນໄລຍະ 2 ປີທຳອິດຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານທີ່ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ອົງການອັອກສ໌ຟາມ (Oxfam) ກ່າວວ່າ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງພວກຜູ້ຊາຍເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 700 ຕື້ໂດລາ ຫາ 1 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາ, ໃນອັດຕາສະ ເລ່ຍ 1.3 ຕື້ໂດລາຕໍ່ມື້ ຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ທີ່ພີມອອກມາກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດ ຍອດທາງອອນລາຍຂອງຜູ້ນໍາໂລກທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການອຸປະຖໍາຂອງກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ.
ສະຫະພັນຂອງການກຸສົນຕ່າງໆ ທີ່ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທົ່ວໂລກ ອັອກສ໌ຟາມ ກ່າວວ່າ ຄວາມຮັ່ງມີຂອງມະຫາເສດຖີໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຫຼາຍກວ່າການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງມັນໃນ 14 ປີທີ່ ຜ່ານມາ, ເມື່ອເສດຖະກິດໂລກຕົກຢູ່ໃນສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍທີ່ຮ້າຍ ແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຕະຫລາດຮຸ້ນ Wall Street ພັງທະລາຍລົງໃນປີ 1929 ນັ້ນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວເອີ້ນຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບອັນນີ້ວ່າເປັນ "ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງເສດຖະກິດ" ແລະກ່າວວ່າຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບແມ່ນປະກອບສ່ວນເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ 21,000 ຄົນໃນທຸກໆມື້ ເນື່ອງຈາກການຂາດຊ່ອງທາງເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ, ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີງໃສ່ເພດ, ຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ 160 ລ້ານຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກ ຍາກ, ອົງການກຸສົນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, ມີຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ ແລະ ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບເພີ້ມຂຶ້ນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫລັງຈາກມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນເດືອນທັນວາ 2021 ໂດຍກຸ່ມທີ່ພົບວ່າ ສ່ວນແບ່ງຄວາມຮັ່ງມີຂອງຄົນຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະທີ່ໄວຢ່າງເປັນປະຫວັດການໃນໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະ ບາດຂອງພະຍາດຢູ່ນີ້.
ອົງການ ອັອກສ໌ຟາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິຮູບດ້ານພາສີ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການຜະລິດວັກຊີນໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມກັບການດູແລສຸຂະພາບ, ການປັບຕົວເຂົ້າກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ອີງໃສ່ເພດເພື່ອຊ່ວຍ ຊີວິດຄົນໄວ້.
ວາລະສານ Forbes ລະບຸ 10 ຄົນຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນຄື: ຫົວຫນ້າບໍລິສັດ Tesla ແລະ SpaceX, ທ່ານອີລອນ ມັສຄ໌ (Elon Musk), ທ່ານແຈັຟ ເບໂຊສ໌ (Jeff Bezos) ຂອງບໍລິສັດ Amazon, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Google, ທ່ານ ແລຣີ ເພສ໌ (Larry Page) ແລະທ່ານເຊີເກ ບຣິນ (Sergey Brin), ທ່ານມາກ ຊັກເກີເບີກ (Mark Zuckerberg) ຂອງ Facebook, ອະດີດຫົວໜ້າບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງ Microsoft, ທ່ານບີລ ເກດສ໌ (Bill Gates) ແລະ ທ່ານສຕິຟ ບອລເມີ (Steve Ballmer), ອະດີດ CEO ຂອງບໍລິສັດ Oracle, ທ່ານແລຣີ ແອລລີສັນ (Larry Ellison), ທ່ານວໍເຣນ ບັບເຟັດ (Warren Buffet), ນັກລົງທຶນສະຫະລັດ ແລະ ຫົວຫນ້າກຸ່ມທີ່ຮັ່ງມີຫລູຫລາ LVMH ຂອງຝຣັ່ງ, ທ່ານເບີນາ ອາໂນ (Bernard Arnault).
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