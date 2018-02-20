ອົງການ Oxfam ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກພະນັກງານ 3 ຄົນຂອງຕົນ ທີ່ສົງໄສ
ວ່າ ທຳການລະເມີດ ຫຼືບໍ່ ກໍລວນລາມທາງເພດ ໃນຊ່ວງທີ່ພະຍາຍາມ ທຳການຊ່ອຍເຫຼືອ
ກູ້ໄພໃນຊ່ວງແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ກະທົບຕໍ່ຂົງເຂດ ແລະໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ຜູ້
ເຫັນເຫດການ ໃນຂະນະທີ່ອົງການອຸສົນໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນກຳລັງທຳການສືບສວນເຂົ້າ
ໃນເລື່ອງດັ່ງກ່າວຫານີ້.
ອົງການ Oxfam ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ທີ່ອັງກິດ ໄດ້ນຳເຜີຍແຜ່ລາຍງານ ປີ 2011 ຂອງຕົນ
ກ່ຽວກັບກັບການເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງພວກພະນັກງານຂອງຕົນ ໃນເຂດເກາະ Carib-
bean ທີ່ຮວມທັງ ການວ່າຈ້າງພວກໂສເພນີ ໃຫ້ພວກພະນັກງານຕິດຕໍ່ພົວພັນພາຍໃຕ້
ການດູແລຂອງ ອົງການ Oxfam ຂ້າງນອກເມືອງທ່າ Port-au-Prince. ກຸ່ມອົງການ
ກຸສົນ ກ່າວວ່າຕົນໄດ້ໄລ່ພວກພະນັກງານ 4 ຄົນຂອງຕົນ ທີ່ພົວພັນກັບເລື່ອງນອງນັນ
ດັ່ງກ່າວ ອອກແລ້ວ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ 3 ຄົນ ລາອອກ ຊຶ່ງຮວມທັງ ທ່ານ Rokand
Van Hauwermeiren ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການ Oxfam ຢູ່ ໃນຂະນະນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Winnie Byanyima ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການ Oxfam ນາໆຊາດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມອົງການກຸສົນ “ແມ່ນໝາຍໝັ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນການຮັບເອົາຄວາມຜິດ
ຊອບທີ່ມີຈາລິຍະທຳ ຈັນຍາບັນທີ່ພວກເຮົາປະຕິບັດ ຕໍ່ພວກຜູ້ຍິງເຮຕີ” ແລະຕົນຈະ
ພົບກັບລັດຖະບານ ເພື່ອຂໍຂະມາໂທດ ສຳຫຼັບສິ່ງທີ່ໄດ້ກະທຳທີ່ພິດພາດລົງໄປ ໃນເກາະ
ແຫ່ງນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ກະທົບຕໍ່ຂົງເຂດ ໃນປີ 2010.
ທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ອົງການ Oxfam ແມ່ນໄດ້ເອົາບາດກ້າວ “ທີ່ໄດ້ສຳພາດ
ແບບບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜ ຂອງປະເພນີແລະການປະຕິບັດ ໂດຍສິດຂອງພວກຜູ້ນຳແມ່ຍິງ,”
ທີ່ວ່າ“ຊ່ອຍຄ້ຳປະກັນການລວນລາມດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກຕັດຮາກຖອນໂຄນອອກຈາກ
ອົງການ Oxfam ແລະຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເປັນປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ມີໝາກຜົນກວ່າ
ເກົ່າ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຫາທາງອອກຊ່ອຍເຫຼືອພວກຍາກຈົນ ແບບ
ຢັ້ງຢືນຖາວອນນັ້ນ.”
ອັງກິດ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້ຕັດງົບປະມານອັນໃໝ່ຂອງ ອົງການ Oxfam ອອກ
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການປະພຶດປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຊອບທຳໃນເຮຕີ ນັ້ນ. ອົງການ
ກຸສົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍກວ່າ 43 ລ້ານ ຈາກລັດຖະບານໃນຮອບ 12 ເດືອນ
ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນເດືອນເມສາແລ້ວນີ້.
“ການກະທຳທີ່ພວກເຮົາພົບເຫັນນີ້ ແມ່ນຊົ່ວຮ້າຍ,” ຊຶ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕິອັງກິດ
ທ່ານນາງ Theresa May ໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ມີລາຍງານປີ 2011 ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່.
“ມັນແມ່ນຕ່ຳຫຼາຍຈາກມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາ ທີ່ພວກເຮົາຫວັງ ສຳຫຼັບ ພວກກຸ່ມ
ອົງການກຸສົນຫຼືກຸ່ມອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກນຳ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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