ບັນດາຊາວອາເມຣິກັນ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະຂາດການເບິ່ງແຍງ ຢູ່ໃນປະເທດໄທ ພາກັນຊອກຫາການສັກຢາວັກຊີນ

ທ່ານອາເລັກ ໂກລແມນ ນາຍຄູຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ດຳລົງຊີວິດຢູ່ບາງກອກ ຕ້ອງການສັກຢາວັກຊີນ.
ໃນຕອນດຽວນີ້ ກໍຈະເປັນເວລາທີ່ດີ ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີຕິດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໄທໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນມາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ B.1.1.7 ທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໄດ້ກວດພົບເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດວັນກ່ອນໜ້າວັນພັກບຸນປີໃໝ່ຂອງໄທ ໄລຍະສີ່ວັນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ເມສາ.
ທ່ານໂກລແມນ ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆທີ່ມີຍ້ອນຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ຍາວໄກ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການເດີນທາງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການເງິນຂອງທ່ານຝືດເຄືອງ.
ທ່ານໂກລແມນ ປະກອບກິດຈະການເລີ້ມຂຶ້ນໃໝ່ ໃນການຮຽນແບບເປັນສ່ວນຕົວ ຢູ່ທີ່ບາງກອກ. ເພື່ອທີ່ຈະໄປສະຫະລັດທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຊົ່ວໂມງ ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນ ແລະຢູ່ໃນເຮືອບິນຕ່າງໆ. ແລະຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຢາວັກຊີນຈະມີພ້ອມໃຫ້ສັກ ຊຶ່ງມັນກໍອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກນຶ່ງອາທິດເຖິງນຶ່ງເດືອນທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ຈາກນັ້ນທ່ານໂກລແມນ ອາຍຸ 51 ປີ ເປັນພົນລະເມືອງນິວຢອກ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທາງການໄທ ເພື່ອທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າມາປະເທດໄທ ບ່ອນທີ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ທ່ານກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າອາໄສຢູ່ໂຮງແຮມສ່ວນຕົວເປັນເວລາ 14 ວັນເພື່ອການກັກຕົວທີ່ເປັນຂໍ້ບັງຄັບ ແມ່ນກະທັງທີ່ມີໃບຢັ້ງ ຢືນການສັກຢາວັກຊີນແລ້ວກໍຕາມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນອາຍຸ 16 ປີຂຶ້ນໄປ ທັງໝົດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນມີສິດຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແລະປະມານ 44 ເປີເຊັນຂອງພວກຜູ້ໃຫຍ່ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນເວລານີ້ ຊາວອາເມຣິກັນອີກ 9 ລ້ານຄົນ ອາໄສຢູ່ນອກສະຫະລັດ ແລະຫຼາຍໆຄົນແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນເພື່ອທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ນັ້ນ.
ດຽວນີ້ ມີກຸ່ມພັນທະມິດຂອງອົງການຕ່າງໆຂອງຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນໄທ ກຳລັງນຳພາໃນການຂໍຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃຫ້ສົ່ງຢາວັກຊີນແກ່ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍສິບພັນຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໄທ ອັນເປັນໂຄງການທົດລອງທີ່ອາດຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປໃນທົ່ວໂລກຕາມທີຫຼັງໄດ້ ອີງຕາມທ່ານພອລ ຣິສລີ ປະທານຂອງພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໄທ ແລະເປັນທີ່ປຶກສາຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ການຮຽກຮ້ອງໂດຍບັນດາຊາວອາເມຣິກັນທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນເລື້ອງທີ່ຮີບດ່ວນຢ່າງຍິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ ແລະໄວຣັສໂຄ ໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໆ ເກີດຂຶ້ນມາຕື່ມເລື້ອຍໆ.