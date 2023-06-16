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ແຮງ​ງານ​ກຳ​ປູ​ເຊຍ, ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ ໄທ ແລ້ວ ແລະ ຈະ​ຕ້ອງ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ພວກ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ໄປ​ອອກ​ແຮງ​ງານຜິດ​ກົດ​ໝາຍຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ

ແຮງ​ງານ​ກຳ​ປູ​ເຊຍ, ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຄົນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ ໄທ ແລ້ວ ແລະ ຈະ​ຕ້ອງ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ພູມ​ລຳ​ເນົາ​ພາຍ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ນີ້.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ອາ​ນຸ​ຊາ ບູ​ລະ​ຜະໄຊ​ສີ ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄທ​ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ ແລະ ຜ່ອນ​ຜັນ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາ ຫຼາຍ​ກວ່າ 500,000 ຄົນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ຕໍ່​ໄປ​ໄດ້​ເຖິງວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023 ແລະ ເມື່ອ​ເຖິງ​ກຳ​ນົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ພູມ​ລຳ​ເນົາ​ທັນ​ທີ ໂດຍ​ແຮງ​ງານ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ໄທ​ນັບ​ແຕ່​ທ້າຍ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2023 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ແລ້ວ ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໄທ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ທົດ​ແທນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ນາຍ​ຈ້າງ​ດ້ວຍ​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ອາ​ນຸ​ຊາ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ກຸ່ມ​ຕ່າງ​ດ້າວ 3 ສັນ​ຊາດ​ກໍ​ຄື​ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນ​ມາ ຊຶ່ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ MOU ປະ​ມານ 5 ແສນ​ຄົນ​ກໍ​ຄົບ​ກຳ​ນົດ​ຕາມ MOU ແລ້ວ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຈົນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ​ມີ​ສະ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກໍ​ໄດ້​ບັນ​ເທົາ​ຄວາມ​ເດືອດ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ນາຍ​ຈ້າງ​ໂດຍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວນີ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໄດ້​ເຖິງວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023.”

ກະຊວງແຮງງານໄທ ລາຍງານວ່າ ແຮງງານລາວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທ ຈຳນວນທັງໝົດ 200,296 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ ຫາກແຕ່ນາຍຈ້າງໃນໄທ ຍັງຕ້ອງການແຮງງານເພີ້ມອີກຫຼາຍກວ່າ 8 ແສນຄົນໃນປີ 2023 ນີ້ ແລະ ລັດຖະບານໄທອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າແຮງງານໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດ​ຫາ​ງານ​ທີ່ລັດຖະບານລາວ ກຳປູເຈຍ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະມຽນມາ ໃຫ້ ການຮັບຮອງເທົ່ານັ້ນ ຫາກແຕ່ດ້ວຍຄ່າທຳນຽມການຈັດຫາງານທີ່ສູງກວ່າ 1,300 ໂດລາ ສຳລັບແຮງງານລາວ ແຕ່ລະຄົນທີ່ຕ້ອງການຈະເດີນທາງໄປທຳງານໃນໄທ ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານອົບພະຍົບໃນອາຊຽນ ໄດ້​ກະປະ​ມານ​ວ່າ ຈະມີແຮງງານລັກລອບເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້​ກໍ​ລວມ​ເຖິງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ 2 ແສນ​ຄົນ​ທີ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ໄທ​ດັ່ງ​ກ່າວດ້ວຍນັ້ນເອງ.

ທາງດ້ານສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ລາຍງານວ່າ ໃນປັດຈຸບັນແຮງການລາວ ທີ່ຫວ່າງງານມີຈຳນວນ 64,000 ກວ່າຄົນ ຈາກກຳລັງແຮງງານທີ່ຢູ່ໃນພາກການຜະລິດຕ່າງໆຈຳນວນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 2.4 ລ້ານກວ່າຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນຕົ້ນປີ 2023 ມີແຮງງານລາວ 38,000 ກວ່າຄົນທີ່ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນຕ່າງປະເທດ ໃນນີ້ເປັນແຮງງານເພດຍິງ 21,000 ກວ່າຄົນ ໂດຍໄທ ກໍຄືປະ ເທດທີ່ແຮງງານລາວ ເດີນທາງໄປທຳງານຫຼາຍທີ່ສຸດທັງ​ຍັງ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ເດີ​ນ​ທາງ​ໄປ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ເພາະ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ໄທ​ສູງກວ່າ​ຢູ່​ລາວ​ເຖິງ 4 ເທົ່​າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ປັບ​ຂຶ້ນ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສະ​ພາ​ວະ​ຄ່າ​ຄອງ​ຊີບ​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ລາວ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ລໍ​ຖ້າ​ຈົນ​ເຖິງ​ທ້າ​ຍ​ປີ 2023 ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ 3 ຝ່າຍ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ພົງ​ໄຊ​ສັກ ອິນ​ຖາ​ລາດ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ​ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ທັງ​ສາມ​ຝ່າຍ​ເພື່ອ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ​ໃຫ້​ມັນ​ຖືກ​ກັບ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໄດ້ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ແຮງ​ງານນີ້ ອັນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເລີ່​ມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ພາຍ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ຂອງ​ປີນີ້ ຄ່າ​ແຮງ​ງານ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ສຸດແມ່ນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ແຮງ​ງານ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ຢູ່​ໄດ້​ໃນ​ເດືອນ​ນຶ່ງ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໃສ່​ເລື່ອງ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ກາ​ນ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​ເນາະ ຖື​ວ່າ​ອັນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ເນາະ.”

ທັງ​ນີ້​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຖື​ເປັນ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ທີ່​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ​ດ້ວຍ​ກັນ ໂດຍ​ສິງ​ກະ​ໂປ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ຈ້າງ​ສູງ​ສຸດ​.

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