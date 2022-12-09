ມີການສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງແຮງຂອງນາໆຊາດຫຼັງຈາກອີຣ່ານໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການປະຫານຊີວິດຊາຍໜຸ່ມຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີບົດບາດ ໃນຄື້ນຟອງຂອງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ພວມດຳເນີນ ຢູ່ໃນເວລານີ້.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ້າວໂມເຊນ ເຊກາຣີ ອາຍຸ 23 ປີ ໄດ້ຖືກແຂວນຄໍໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດ ຫຼັງຈາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດແລະຕັດສິນໂທດປະຫານຊີວິດ ຍ້ອນຕັນທາງແລະໂຈມຕີກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຄົນນຶ່ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງເຕຫະຣ່ານທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຕ້ອງຫຍິບຫຼາຍເຂັມ.
ທ່ານຈາເວດ ເຣແມນ ຜູ້ຂຽນລາຍງານພິເສດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບສະຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດອິສລາມກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເປີເຊຍ ໃນການໃຫ້ສຳພາດຈາກປະເທດອັງກິດວ່າ “ມັນ ເປັນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ຕື່ນຕົກໃຈ ແລະບໍ່ພໍໃຈທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການປະຫານຊີວິດທ້າວເຊກາຣີ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງຈິງຈັງທີ່ວ່າ ອີຣ່ານຈະປະຫານຊີວິດພວກປະທ້ວງ ທີ່ຖືກໄດ້ຕັດສິນໂທດປະຫານນັ້ນຕື່ມອີກ. ສານຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ຕັດສິນໂທດປະຫານໄປແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໃນຖານພົວພັນກັບການປະທ້ວງ ແຕ່ທ້າວເຊກາຣີແມ່ນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ຖືກປະຫານຊີວິດ.
ທ່ານເຣແມນ ກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວເຊກາຣີໄດ້ຖືກທໍລະມານແລະໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບທະນາຍຄວາມ.
ຜູ້ພິພາກສາ ອາໂບລກັສແຊມ ຊາລາວາຕີ ຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຍ້ອນໄດ້ທຳການຕັດສິນໂທດຢ່າງໜັກ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ທ້າວຊາກາຣີ.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນການລົງໂທດຕໍ່ລາວເມື່ອປີ 2019 ວ່າ “ຊາລາວາຕີພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ໄດ້ຕັດສິນນັກໂທດການເມືອງ ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ພະນັກງານສື່ມວນຊົນ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆອີກ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ທີ່ຊອກສະແຫວງຫາໂອກາດ ເພື່ອຊົມໃຊ້ສິດເສລີພາບໃນການໂຮມຊຸມນຸມໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາດົນນານ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈກ່ຽວກັບການປະຫານຊີວິດທ້າວເຊກາຣີ ຫຼັງຈາກທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າ “ການດຳເນີນຄະດີແບບຫຼອກລວງຢ່າງຮ້າຍແຮງ.” ລາວໄດ້ຖືກຈັບເມື່ອວັນທີ 25 ກັນຍາ ແລະປະຫານຊີວິດໃນວັນທີ 8 ທັນວາ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາບໍ່ຮອດ 11 ອາທິດ.