ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ພວມອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ກ່າວວ່າ ມຽນມາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສົງຄາມກາງເມືອງ

ມຽນມາພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ເຂົ້າສົງຄາມກາງເມືອງ ຫຼັງຈາກທະຫານໄດ້ເຮັດລັດຖະ ປະຫານ
ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງທູດພິເສດສະຫະປະຊາດຮັບຜິດຊອບເລື້ອງມຽນ ນາທີ່ພວມຈະພົ້ນ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເຕືອນວ່າໂອ ກາດ ທີ່ຈະກັບຄືນມາເປັນປະຊາທິປະໄຕ ກຳລັງຫາຍສາບສູນໄປ ແລະກຳລັງ ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ
ອາດສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້.
ທ່ານນາງຄຣີສຕິນ ຊຣາເນີ ເບີເກີເນີ (Christine Schraner Burgener) ທີ່ພວມຈະລົງ
ຈາກຕຳແໜ່ງຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ມາດົນກວ່າສາມປີເຄິ່ງກ່າວຕໍ່ກອງ ປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່
ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມານີ້ວ່າ ມີຄວາມ ສ່ຽງຢ່າງແທ້ຈິງ ທີ່ຈະເກີດສົງ
ຄາມກາງເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼັງຈາກທະຫານໄດ້ ຍຶດອຳນາດໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ຄຸມຂັງ
ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ແລະບັນດາຜູ້ ນຳລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງຄົນອື່ນໆ.
ເວລາມີການຖາມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສົງຄາມກາງເມືອງເກີດຂຶ້ນ ແລ້ວບໍໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້ ທ່ານນາງຕອບວ່າ “ຢູ່ໃນຄຳສັບຂອງກົດໝາຍສາກົນ ທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຢູ່ໃນການຂັດ
ແຍ້ງດ້ວຍກຳລັງອາວຸດພາຍໃນປະເທດນັ້ນ ແລະຂ້າ ພະເຈົ້າຈະໃຊ້ຄຳສັບນີ້ ໃນປັດຈຸບັນ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ມັນມີ “ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ” ທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແລະ
ສະຫະປະຊາຊາດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃນການຍອມຮັບໃດໆ ຕໍ່ພວກທະຫານ ແລະຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຂອງປະຊາຊົນຜູ້່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນເພື່ອເລືອກ ເອົາລັດຖະບານ
ຂອງທ່ານນາງຊູຈີ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.
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