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ລາວ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈີນ ເຂົ້າໃນ ການສະໜັບສະໜຸນ ກະສິກຳລາວ

ການກະສິກຳປູກຝັງໃນລາວ

​ທາງ​ການແຂວງອຸດົມໄຊສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດຈີນ ໃຫ້ເຂົ້າມາຕອບສະໜອງເງິນທຶນແລະ
ເທັກນິກໃຫ້ແກ່ບັນດາກະເສດຕະກອນລາວເພື່ອປູກພືດຕ່າງໆສົ່ງໃຫ້ຈີນ ໂດຍແນ​ໃສ່ຍຸ
ຕິການຖາງປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານສົມຈິດ ປັນຍາສັກ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຢືນຢັນວ່າ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນພາກກະສິກຳໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນໄລຍະ 3 ປີ ມານີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກທຸລະກິດຈີນ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຕອບສະໜອງດ້ານການເງິນແລະເທັກນິກໃຫ້ແກ່ກະເສດຕະກອນລາວ ເພື່ອປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ ສົ່ງໃຫ້ຈີນນັ້ນ ຖື​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໂຕຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ
ທັງ​ຍັງ​ປະກອບສ່ວນ​ຢ່າງ​ສຳຄັນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຍຸຕິ​ການ​ຖາງ​ປ່າ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໄຮ່ເລື່ອນລອຍ
​ໃນ​ແຂວງ​ອຸດົມ​ໄຊ ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານສົມຈິດ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ “ຈາກ​ສະພາບ​
ການ​ຜະລິດ​ອັນ​ນີ້ ກະ​ມີ​ຫຼາຍ​ບ້ານ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍຸຕິ​ການ​ຖາງ​ປ່າ​ເຮັດໄຮ່ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ ​
ໄດ້​ຫັນ​ມາ​ຜະລິດ​ການ​ປູກ​ພືດອັນ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ຕອບສະໜອງ​ໃຫ້​ຈີນ​ນີ້ ​ເຮັດ​ຄື​ຈັ່ງ​ຊີ້ ນຶ່ງ​ຫັ້ນ
ຕະຫຼາດ​ຈີນຮັບ ສອງ​ເທັກ​ນິກ ຈີນ​ຮັບ ສ່ວນວ່າ​ແຮງ​ງານ​ແມ່ນ​ຂອງ​ຄົນ​ລາວ ​ແຕ່​ມາ
ຮອດ​ປັດຈຸບັນ ກະ​ຫຼາຍ​ຄອບຄົວ​ໄດ້​ຍຸຕິ​ໃນ​ການ​ຖາງ​ປ່າ​ເຮັດໄຮ່ ອັນ​ນີ້ ກະ​ໄດ້​ເຮັດ​
ໃຫ້​ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ ຫຼາຍ​ຄອບຄົວ ກໍ​ພົ້ນ​ທຸກ ອັນ​ນີ້​ກະ​ເປັນ​ປະຈັກ​ກັບ​ຕາ ຫຼາຍ​ເມືອງ​
ກະ​ຍຸຕິ​ການ​ຖາງ​ປ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມັນ​ຍັງ​ມີ ​ແຕ່​ກະ​ບໍ່​ຫຼາຍ​ທຽບໃສ່​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ.”

ທັງ​ນີ້ ລັດຖະບານ​ລາວ ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນການ​ເພີ້ມ​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້ ​ໄດ້ 37 ພັນ ​
ເຮັກຕາ ຕໍ່ປີ ​ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​ການ​ເພີ້​ມຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້ ​ໃຫ້​ເຖິງ 70 ​ເປີ​ເຊັນ​
ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ຕາມ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ປ່າ​ໄມ້​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເຖິງ​ປີ 2020 ດ້ວຍ​ການ
​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃນ​ເຂດ​ອ່າງ​ໂຕ່ງ​ຂອງ​ເຄື່ອນ​ໄຟຟ້າ ​ແລະ​ເຂດ​ຄອງ​ຊົນລະປະທານ
​ຕ່າງໆ ຮວມທັງ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຍຸຕິ​ການ​ຖາງ​ປ່າ​ເຮັດ​ໄຮ່​ໄດ້​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ​ອີກ​ດ້ວຍ.

​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ​ລຽນ ທິ​ແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ​
ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ທັດສະ​ນະ ​ແລະ​ປະ​ເມີນ​ວ່າ​ສະພາບ​ປ່າ​ໄມ້​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດຈຸບັນ
ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ໜາ​ແໜ້ນ​ເຫຼືອ​ຢູ່​ປະມານ 40 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​
ໃນ​ໄລຍະ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2018-2020 ລັດຖະບານ​ລາວ ກໍຈະ​ຕ້ອງ​ເພີ່ມ​ການ​ປົກ​ຫຸ້ມ​ຂອງ
​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ອັດຕາ​ສະ​ເຫຼ່ຍ 10 ​ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່​ປີ ​ໃນ​ທຸກ​ເຂດ​ແຂວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​
ໂດຍ​ເຂດ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ລາວ ຖື​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​
ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ໄດ້ ກໍ​ຄື​ເຂດ​ປ່າ ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ກໍຍັງປາກົດ​ວ່າ
​ໄດ້​ມີ​ການ​ລັກລອບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຕັດ​ໄມ້ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ.

ທັງ​ນີ້ ​ໂດຍ​ອົງການ​ອະນຸລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ Global Witness ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ເຂດ​ທີ່​ມີ
​ການ​ລັກລອບ​ຕັດ​ໄມ້ ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື​ເຂດ​ທີ່​ຕິດ​ຕໍ່​ຊາຍ​ແດນ​ກັບ​ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງ​ຮວມ
​ເຖິງ​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນາ​ກາຍ ​ໃນ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ ຊຶ່ງ​ບັນດາ​ນາຍ​ທຶນ​ແລະ​
ພະນັກງານ​ລັດ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ວ່າ​ຈ້າງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃຫ້​ພາກັນ
​ເຂົ້າ​ໄປ​ລັກລອບ​ຕັດ​ໄມ້ໃນເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນາ​ກາຍ ​ແລ້ວ​ກໍ ລັກລອບ​ຂົນ
​ໃນ​ເວລາ​ກາງຄືນ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຂາຍ​ຊາຍ​ແດນ​ຫວຽດນາມ​ຕາມ​ລຳດັບ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສຸຊາດ ​ໄຊ​ຍະ​ກຸມມານ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ປ່າ​ໄມ້ ກະຊວງ​ກະສິກຳ​ປ່າ​ໄມ້​ໃຫ້
ການ​ຍອມຮັບ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຍາກແລະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້​ມການ​ປົກ​ຫຸ້ມ
ຂອງ​ປ່າ​ໄມ້ ​ໃນ​ລາວ ​ໃຫ້​ໄດ້​ເຖິງ 70 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດ ​ໃນ​ປີ 2020 ​
ເພາະ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2005 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ບັນຫາ​
ຫຼາຍ​ດ້ານ​ທີ່​ຮວມ​ເຖິງ​ບັນຫາ​ການ​ປະສານ​ງານ​ລະຫວ່າງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​
ລັດຖະບານ​ດ້ວຍ

​ພາຍ​ໃຕ້​ສະພາບ​ການ​ດັ່ງກ່າວ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ ​
ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ປິດ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ເຖິງ 1,206 ​ແຫ່ງ ​ໃນ​ປີ 2017 ຜ່ານ​ມາ ​ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​
ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ລັກລອບ​ຕັດ​ແລະ​ຄ້າ​ໄມ້ ​ໂດຍ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ໃນ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​
ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຂໍອະນຸຍາດ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ ​
ເຖິງ 1,186 ​ແຫ່ງ ສ່ວນ​ອີກ 20 ​ແຫ່ງ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ລັກລອບ​ຕັດ​ໄມ້ ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​
ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ​ການ​ທີ່​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ໂຮງ​ເລື່ອຍ​ສາມາດ​ດຳ​ເນີນ
​ການ ​ໄດ້​ຄື​ແນວ​ນີ້ ກໍ​ເພາະວ່າ​ພະນັກງານພັກ ​ແລະ​ລັດ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ
​ປະ​ໂຫຍ​ດຮ່ວມ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ນັ້ນ​ເອງ.

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