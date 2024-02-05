ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກໍາລັງພິຈາລະນາ ດໍາເນີນການຊັບຊ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຢູເຄຣນຫຼາຍທ່ານ

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາດໍາເນີນການຊັບຊ້ອນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຫລາຍຄົນ, ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ໃນດ້ານການທະຫານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດມານຳພາປະເທດຢູເຄຣນ.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດອອກອາກາດກັບໂທລະພາບ RAI ຂອງລັດຖະບານອິຕາລີໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ເຊເລັນສະກີ ກ່າວວ່າ "ການຈັດຕັ້ງໃຫມ່ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ," ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຄົນທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະນໍາພາຂະແຫນງການຕ່າງໆຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. “ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າເຖິງການຊັບປ່ຽນຜູ້ນຳລັດຈຳນວນນຶ່ງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນຂະແໜງການທະຫານເທົ່ານັ້ນ, ຂ້າ ພະເຈົ້າສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການທົດແທນອັນນີ້ວ່າ ແມ່ນຄໍາຖາມສໍາລັບການນໍາພາຂອງປະເທດທັງຫມົດ."
ກໍາລັງມີຂ່າວລືອອກມາວ່າ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກໍາລັງຈະປົດຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງປະເທດ ນາຍພົນວາເລຣີ ຊາລຸສນີ (Valerii Zaluzhnyi), ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters, ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ "ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນຕ້ອງຜັກດັນ ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທໍ້ຖອຍໃຈ, ພວກເຮົາຕ້ອງມີພະລັງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະໃນທິດທາງທີ່ເປັນບວກ, ຄວາມຄິດທີ່ເປັນລົບຕ້ອງປະໄວ້ຢູ່ເຮືອນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບເອົາທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈະຍອມແພ້ໄດ້."
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