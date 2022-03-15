ປະທານອົງການ OSCE ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດການ ຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນ 'ການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍລັດຖະບານ'

ປະທານອົງການເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະການຮ່ວມມື ໃນຢູໂຣບ ກ່າວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການແນເປົ້າໝາຍຂອງຣັດເຊຍໃສ່ພົນລະເຮືອນຊາວຢູເຄຣນຕະ
ຫຼອດເຖິງໂຮງຮຽນ ແລະໂຮງໝໍຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນ “ການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍລັດຖະ ບານ.”
“ກອງກໍາລັງທີ່ຮຸກຮານ ເລີ້ມແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ ແລະພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອພະຍາຍາທໍາລາຍຈິດວິນຍານຂອງປະຊາຊົນຊາວຢູເຄຣນ,” ທ່ານຊິກນິວ ຣາວ (Zbigniew Rau) ກ່າວ. “ນີ້ແມ່ນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈ, ໜ້າອັບອາຍ ແລະຄືກັບການກໍ່ການຮ້າຍໂດຍລັດຖະບານ. ບັນດາໂຮງຮຽນ ໂຮງໝໍ ແລະໂຮງຮຽນອະນຸບານຕ່າງໆ ແມ່ນຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ ຂອງການທໍາລາຍດ້ວຍອາວຸດທີ່ຖືກຫ້າມນໍາໃຊ້ໃນລະດັບສາກົນໂດຍເຈດຕະນາ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ມີລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືວ່າ ກອງກໍາລັງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ນໍາໃຊ້ລະເບີດລູກຫວ່ານຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່.
ທ່ານ ຣາວ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງໂປແລນ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າຢູ່ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານຂອງອົງການ OSCE ປະຈໍາປີ 2022.
ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ OSCE, ແລະທ່ານ ຣາວ ກ່າວວ່າ ມົສກູ ໄດ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານວ່າ ມີຄວາມລໍາອຽງໃນການຮັບມືກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີພຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນດຽວ ສໍາລັບຂໍ້ກ່າວຫາປະເພດນີ້: ຄວາມເປັນກາງສິ້ນສຸດລົງ ເມື່ອການລະເມີດກົດໝາຍ ທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ຣາວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະ ເບລາຣຸສ ໂດຍມີກອງກໍາລັງທະ ຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນ ແລະໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ຍິງລູກສອນ ໄຟຈາກດິນແດນຂອງຕົນ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ “ຄວາມພະຍາຍາມອັນປ່າເຖື່ອນນີ້.” ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍທັງຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ, ແລະມີແຕ່ຈະແຍກທັງສອງປະເທດນີ້ ໃຫ້ຕ້ອງຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ໃນລະດັບສາກົນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ຣາວ ກ່າວວ່າ “ປະຕູທາງການທູດແມ່ນຍັງຄົງເປີດຢູ່, ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົນທະນາທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນນີ້ ເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂແບບສັນຕິວິທີ ຕໍ່ວິກິດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດ ຈຸບັນ.”
ທ່ານ ຣາວ ກ່່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າມົສກູ ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ພັນທະແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບສາກົນຂອງຕົນ, ໂດຍກ່າວເສີມວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງການ ເມືອງແບບຍືນຍົງນັ້ນຄື “ຕ້ອງເຄົາລົບຕໍ່ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງປະເທດ ຢູເຄຣນ ຢ່າງສົມບູນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຊາຍແດນໂດຍການຮັບຮູ້ຂອງນານາຊາດ.”
ທູດຂອງຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການສະເໜີຂອງປະທານອົງການ OSCE ກ່ຽວ ກັບການເຈລະຈາທາງການທູດ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເລືອກເຂົ້າຂ້າງຂອງພັກ
ຝ່າຍໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ຊື່ສັດ.
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