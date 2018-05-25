ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ດາຣາ ຟຣີແມ ຂໍຂະມາ ຫຼັງຈາກ ຖືກກ່າວຫາ ລວນລາມ ທາງເພດ

ນັກສະແດງຮູບເງົາ ທ່ານມໍແກນ ຟຣີແມນ ​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ​ ຕໍ່ທຸກໆ ຄົນ ​ທີ່​​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ສະບາຍ​ໃຈ​ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ການ​ນັບຖື.

ດາຣາຮູບ​ເງົາ​ຜູ້​ຊະນະ​ລາງວັນ​ຕຸກກະຕາ​ຄຳ ທ່ານ​ມໍ​ແກນ ຟຣີ​ແມນ ​ໄດ້​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ​
ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ແກ່​ທຸກໆຄົນ​ທີ່​ທ່ານ​ອາດ​ໄດ້ລ່ວງ​ເກີນ ຫຼັງ​ຈາກ​ມີລາຍ​ງານ​ວ່າ
​ທ່ານ​ໄດ້​ລວນລາມທາງເພດ​ຕໍ່​ພວກ​ແມ່ຍິງ​ຢູ່​ໃນ​ການສະ​ແດງ​ຮູບ​ເງົາ.

ນັກສະ​ແດງຮູບເງົາ ອາຍຸ 80 ປີ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ວ່າ “ຜູ້​ໃດ​ກໍຕາມ​ທີ່​ຮູ້​ຂ້າພະ
​ເຈົ້າ ຫຼື​ວ່າ​ໄດ້​ເ​ຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຮູ້​ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນບຸກ​ຄົນທີ່ມີ​ຄວາ​ມ​ຕັ້ງ​ໃຈ
ຫຼືມີເຈດ​ຕະນາ ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ຮູ້​ສຶກບໍ່ສະບາຍ​ໃຈ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ​ຕໍ່ທຸກໆ
ຄົນ ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່​ສະບາຍ​ໃຈ​ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ການ​ນັບຖື. ນັ້ນ​ບໍ່​ເຄີຍແມ່ນ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ
​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.”

​ພວກແມ່ຍິງ​ແປດ​ຄົນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທລະພາບ CNN ວ່າ ​ທ່ານ​ຟຣີ​ແມນໄດ້​ປະພຶດ ​ທີ່​ບໍ່​
ເໝາະ​ສົມ ​ຢູ່​ໃນລະຫວ່າງການສະ​ແດງຫຼື​ການ​ເດີນທາງ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຮູບ​ເງົາ​ຕ່າງໆ.
ຍິງ​ສາວຄົນ​ນຶ່ງທີ່ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍໃນການ​ສ້າງ​ຮູບ​ເງົາ​ເມື່ອປີ 2015 ເລື້ອງ “Going in
Style” ​ໄດ້​ບອກ​ໂທລະພາບ CNN ວ່າ ທ່ານ​ຟຣີ​ແມນ​ ໄດ້​ຈັບບາຍ​ນາງ ບີບ​ຫຼັງ​ດ້ານ
ລຸ່ມຂອງນາງ ​ແລະ​ໄດ້​ຖາມ​ນາງ​ວ່າ ​ນາງ​ໄດ້​ນຸ່ງ​ສະລິບຫຼືບໍ່ ​ໃນ​ຂະ ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ພະຍາ
ຍາມ​ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງ​ຂອງນາງ​.

ສ່ວນຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ຟຣີ​ແມນ​ວ່າ ​ແນມ​ເບິ່ງ​ແຕ່​ນົມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ສອບ​
ຖາມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການລວນ​ລາມ​ທາງເພດ.

ຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ນັກຂ່າວທ່ານບິລ ໂອແຣນລີ ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານອາລ ແຟຣງເກີນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກ ລັດມິນເນໂຊຕ່າ ນັກຂ່າວທ່ານແມັດ ລາວເອີ ແຖວລຸ່ມຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ດາຣາສະແດງທ່ານເຄວິນ ສະເປຊີ ນັກຄວບຄຸມວົງດົນຕີ ທ່ານເຈມສ໌ ເລີວາຍ ນັກຂ່າວທ່ານຊາຣລີ ໂຣສ ນັກສ້າງຮູບເງົາ ທ່ານຮາຣວີ ວາຍສະຕ່າຍ.
ຮູບພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ນັກຂ່າວທ່ານບິລ ໂອແຣນລີ ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານອາລ ແຟຣງເກີນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກ ລັດມິນເນໂຊຕ່າ ນັກຂ່າວທ່ານແມັດ ລາວເອີ ແຖວລຸ່ມຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ດາຣາສະແດງທ່ານເຄວິນ ສະເປຊີ ນັກຄວບຄຸມວົງດົນຕີ ທ່ານເຈມສ໌ ເລີວາຍ ນັກຂ່າວທ່ານຊາຣລີ ໂຣສ ນັກສ້າງຮູບເງົາ ທ່ານຮາຣວີ ວາຍສະຕ່າຍ.

ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວຕໍ່​ໂທລະພາບ CNN ວ່າ ​ນາງ ​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ທີ່ຢູ່​ໃນຮູບເງົາຂອງ
​ທ່ານຟຣີ​ແມນ​ ຮູ້ກັນດີ​ວ່າ “ບໍ່​ໃຫ້​ນຸ່ງ​ເສື້ອ​ໃດໆ ທີ່​ຈະພາໃຫ້​ເຫັນ​ນົມ​ພວກ​ເຮົາ ບໍ່​ໃຫ້​ນຸ່ງ
​ສົ້ງທີ່​ຈະ​ພາໃຫ້ເຫັນ​ກົ້ນ​ພວກ​ເຮົາ” ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຟຣີ​ແມນຢູ່ໃນບໍ​ອ້ອມ​ແອ້ມ.

ທ່ານ​ຟຣີ​ແມນ​ໄດ້​ຖືກສະ​ເໜີ​ ໃຫ້ຮັບ​ຕຸກກະຕາ​ຄຳ​ຫ້າເທື່ອໃນ​ການສະ​ແດງ ໂດຍໄດ້
ຊະນະ​ນຶ່ງໂຕ ​ເລື້ອງ “Million Dollar Baby” ​ໃນ​ປີ 2015.

ທ່ານແມ່ນບຸກຄົນສຳຄັນຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລວນລາມທາງເພດ. ສ່ວນບຸກ
ຄົນອື່ນໆແມ່ນຮວມທັງນັກຂ່າວ ແມັດ ລາວເອີ້, ຊາລີ ໂຣສ ແລະ ທອມໂບຣກໍງ ດາລາ
ເຄວິນສເປຊີ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາທັງໝົດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG