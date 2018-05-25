ດາຣາ ຟຣີແມ ຂໍຂະມາ ຫຼັງຈາກ ຖືກກ່າວຫາ ລວນລາມ ທາງເພດ

ດາຣາຮູບເງົາຜູ້ຊະນະລາງວັນຕຸກກະຕາຄຳ ທ່ານມໍແກນ ຟຣີແມນ ໄດ້ຂໍຂະມາໂທດ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແກ່ທຸກໆຄົນທີ່ທ່ານອາດໄດ້ລ່ວງເກີນ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ
ທ່ານໄດ້ລວນລາມທາງເພດຕໍ່ພວກແມ່ຍິງຢູ່ໃນການສະແດງຮູບເງົາ.
ນັກສະແດງຮູບເງົາ ອາຍຸ 80 ປີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຮູ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າ ຫຼືວ່າໄດ້ເຮັດວຽກກັບຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ
ຫຼືມີເຈດຕະນາ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂະມາໂທດຕໍ່ທຸກໆ
ຄົນ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ ຫຼືບໍ່ໃຫ້ການນັບຖື. ນັ້ນບໍ່ເຄີຍແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ.”
ພວກແມ່ຍິງແປດຄົນໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ວ່າ ທ່ານຟຣີແມນໄດ້ປະພຶດ ທີ່ບໍ່
ເໝາະສົມ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສະແດງຫຼືການເດີນທາງເພື່ອສົ່ງເສີມຮູບເງົາຕ່າງໆ.
ຍິງສາວຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນການສ້າງຮູບເງົາເມື່ອປີ 2015 ເລື້ອງ “Going in
Style” ໄດ້ບອກໂທລະພາບ CNN ວ່າ ທ່ານຟຣີແມນ ໄດ້ຈັບບາຍນາງ ບີບຫຼັງດ້ານ
ລຸ່ມຂອງນາງ ແລະໄດ້ຖາມນາງວ່າ ນາງໄດ້ນຸ່ງສະລິບຫຼືບໍ່ ໃນຂະ ນະທີ່ທ່ານພະຍາ
ຍາມແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງນາງ.
ສ່ວນຄົນອື່ນໆທີ່ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານຟຣີແມນວ່າ ແນມເບິ່ງແຕ່ນົມເຂົາເຈົ້າ ແລະສອບ
ຖາມເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການລວນລາມທາງເພດ.
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ວ່າ ນາງ ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຮູບເງົາຂອງ
ທ່ານຟຣີແມນ ຮູ້ກັນດີວ່າ “ບໍ່ໃຫ້ນຸ່ງເສື້ອໃດໆ ທີ່ຈະພາໃຫ້ເຫັນນົມພວກເຮົາ ບໍ່ໃຫ້ນຸ່ງ
ສົ້ງທີ່ຈະພາໃຫ້ເຫັນກົ້ນພວກເຮົາ” ຖ້າຫາກທ່ານຟຣີແມນຢູ່ໃນບໍອ້ອມແອ້ມ.
ທ່ານຟຣີແມນໄດ້ຖືກສະເໜີ ໃຫ້ຮັບຕຸກກະຕາຄຳຫ້າເທື່ອໃນການສະແດງ ໂດຍໄດ້
ຊະນະນຶ່ງໂຕ ເລື້ອງ “Million Dollar Baby” ໃນປີ 2015.
ທ່ານແມ່ນບຸກຄົນສຳຄັນຫລ້າສຸດທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລວນລາມທາງເພດ. ສ່ວນບຸກ
ຄົນອື່ນໆແມ່ນຮວມທັງນັກຂ່າວ ແມັດ ລາວເອີ້, ຊາລີ ໂຣສ ແລະ ທອມໂບຣກໍງ ດາລາ
ເຄວິນສເປຊີ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາທັງໝົດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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