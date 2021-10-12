ມາດຕະການໃຫ້ນາຍຄູ ແລະນັກຮຽນ ໃສ່ໜ້າກາກເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງໂຄວິດ ໄດ້ກາຍເປັນເລື້ອງຖົກຖຽງກັນ

ໃນຂະນະທີ່ສົກຮຽນປະຈຳປີ 2022 ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ໂຮງຮຽນທຸກຊັ້ນໃນທົ່ວປະເທດກໍໄດ້ເປີດໂຮງຮຽນໃຫ້ນັກຮຽນທັງຫຼາຍກັບຄືນໄປຮ່ຳຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ ຫາກແຕ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິຄືເກົ່າ ຍ້ອນຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ ສະນັ້ນໂຮງຮຽນໃນແຕ່ລະແຫ່ງຂອງລັດຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ອອກມາດຕະການປ້ອງກັນພວກນັກຮຽນຈາກການຕິດແປດໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງໃຜລາວ ຊຶ່ງຄະນະກຳມະການຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນາຍຄູສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ ແລະອອກມາດຕະການບັງຄັບໃຫ້ທັງບັນດານາຍຄູແລະພວກລູກສິດທັງຫຼາຍໃສ່ໜ້າກາກເວລາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງດີນາ ໄພຣສ໌ ຜູ້ທີ່ເປັນນາຍຄູ່ຊັ້ນອະນຸບານຢູ່ທີ່ເມືອງຮໍແລນ ລັດມິຊິແກັນ ກ່າວວ່າ “ນັກຮຽນຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກແລະນາຍຄູກໍຄືກັນ ຖອດອອກກະບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໃສ່ໝົດມື້.”
ແຕ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນບໍ່ໄກຈາກໂຮງຮຽນທີ່ທ່ານນາງດີນາສອນຢູ່ນັ້ນ ພໍ່ແມ່ຂອງນັກຮຽນຈຳນວນນຶ່ງບໍ່ພໍໃຈກັບຂໍ້ບັງຄັບຂອງໂຮງຮຽນທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນໃສ່ໜ້າກາກ ກໍພາກັນອອກມາປະທ້ວງ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ໄດ້ກາຍເປັນເລື້ອງຖົກຖຽງກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຂອງໂຮງຮຽນໃນລັດຈຳນວນນຶ່ງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງດີນາກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:
ແຕ່ກໍມີບາງລັດທີ່ຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ອອກຄຳສັ່ງບໍ່ໃຫ້ທັງນາຍຄູແລະລູກສິດໃສ່ໜ້າກາກເວລາຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ເຊັ່ນລັດຟລໍຣິດາ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງໃນລັດໄດ້ຝ່າຝືນຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງເຈົ້າຄອງລັດດັ່ງກ່າວ.
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