ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັງກາຣີ ທ່ານ ວິກເຕີ ອໍບານ ໄດ້ທຳການປຽບທຽບທາງອ້ອມໃນວັນອາທິດວານນີ້ ລະຫວ່າງກອງທະຫານໂຊຫວຽດ ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີ ຮັງກາຣີ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິວັດປີ 1956 ກັບບັນດາສະຖາບັນສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ໃນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 66 ປີ ຂອງການລຸກຮືຂຶ້ນທີ່ຖືກທັບມ້າງນັ້ນ, ທ່ານ ອໍບານ ໄດ້ສະເໜີວ່າ EU ເຊິ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມປະເທດ ຮັງກາຣີ ທີ່ປະຊາທິປະໄຕກຳລັງເສື່ອມຖອຍນັ້ນ, ຈະຈົບລົງຄືກັບສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ຊຶ່ງໄດ້ແຕກສະຫລາຍໄປກວ່າສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
“ຢ່າໄປສົນກັບພວກທີ່ຍິງໃສ່ ຮັງກາຣີ ຈາກເງົາມືດ ຫລືຈາກລະດັບສູງຂອງນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ. ເຂົາເຈົ້າຈະຈົບຢູ່ບ່ອນດຽວກັບຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດກ່ອນໜ້າເຂົາເຈົ້ານັ້ນ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ອໍບານ ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ກຸ່ມຂອງບັນດາແຂກທີ່ຄັດເລືອກໃນເມືອງ ຊາເລເກີເຊັກ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ຮັງກາຣີ, ທີ່ຂັດຕໍ່ປະເພີນີຂອງການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ໃນນະຄອນບູດາແປັສທ ໃນວັນຄົບຮອບ.
ການປາກົດຕົວຂອງທ່ານຢູ່ນະຄອນຫລວງ ໃນນຶ່ງຂອງວັນພັກແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງຮັງກາຣີນັ້ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນເວລາທີ່ຫລາຍສິບພັນຄົນພາກັນປະທ້ວງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ບູດາແປັສ, ຮຽກຮ້ອງການຂຶ້ນຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກດີຂຶ້ນແກ່ບັນດາຄູອາຈານ.
ການເດີນປະທ້ວງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເປັນຄື້ນຟອງຂອງການປະທ້ວງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍພວກນາຍຄູ ຮັງກາຣີ ແລະ ນັກສຶກສາ.