ຫາກໍພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຍ່າງເຂົ້າປີ 2018 ການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ປີ 2020 ແມ່ນໄດ້ກາຍມາເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວໃຫຍ່ແລ້ວ.
ເມື່ອຖືກຖາມ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ ແອຣ໌ຟອດສ໌ ວັນ
ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງຄູ່ແຂ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ
ຂອງປະທານາ ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຄືຜູ້ທີ່ໄດ້ສ້າງເນື້ອສ້າງຕົວຈົນກາຍມາເປັນມະຫາ
ເສດຖີພັນລ້ານ ທາງສື່ມວນຊົນ ແລະເປັນຜູ້ບໍລິຈາກໃຈບຸນ ທ່ານນາງ ໂອປຣາ ວິນຟຣີ (Operah Winfrey) ຮອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ໂຮກັນ ກິດລີ (Hogan Gidley)
ຕອບວ່າ “ພວກເຮົາຍິນດີໃນການທ້າທາຍທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທ່ານນາງ ໂອປຣາ
ວິນຟຣີ ຫຼື ຜູ້ໃດກໍຕາມ.”
ທ່ານນາງ ໂອປຣາ ວິນຟຣີ ໄວ 63 ປີ ແນວໃດກໍຕາມ ຢ່າງນ້ອຍ ກໍຍັງບໍ່ທັນລົງແຂ່ງຂັນ
ຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລານີ້. ແຕ່ວ່າ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານ
ມາ ໃນພິທີມອບລາງວັນໂກລເດັນ ໂກລບ (Golden Globe award) ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ເຮັດໃຫ້ວົງການສື່ມວນຊົນ ພາກັນຄາດຄະເນກ່ຽວກັບເປັນຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນ ໃນປີ
2020 ຊຶ່ງອາດຈະມາຈາກພັກເດໂມແຄັດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຊາບ ວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນຫຼືບໍ່,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ກິດລີ ໄດ້ຕອບ
ຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເບິ່ງຄຳປາໄສແບບກະຕືລືລົ້ນ ຂອງທ່ານນາງວິນ ຟຣີ ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງທ່ານ ຫຼືໜ້າທີ່ບົດບາດຂອງການເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີເລີຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານນາງກ່ຽວກັບການທີ່ຖືກລ້ຽງດູມາໃນສະພາບ
ທີ່ທຸກຍາກ ການໃຫ້ອຳນາດຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ວົງການຂ່າວ,
ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິສະເໝີມາໂດຍທ່ານທຣຳນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ ແມ່ນແຕ່ພວກນັກການ
ເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງພວກນິຍົມແນວທາງເດີມ ໄດ້ກ່າວອອກມາຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນທາງ
ບວນກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານນາງອາດຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ.
ສ່ວນ ທ່ານນາງ ວິນຟຣີ ເມື່ອຖືກຖາມຫຼັງເວທີວ່າ ທ່ານນາງມີແຜນການຫຼືບໍ່ທີ່ຈະລົງ
ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ຄຳຕອບ ກໍຄືວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່.”
ແຕ່ວ່າ ໄດ້ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງພວກທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ
ແມ່ນກຳລັງຄິດທົບທວນຢູ່.
ໄດ້ມີການອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານສເຕັດແມນ ແກຣມ (Stedman Graham) ຄູ່ຮ່ວມ
ງານມາເປັນເວລາດົນນານຂອງທ່ານນາງ ທີ່ກ່າວໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ຕໍ່ໜັງສື
ພິມລອສແອງເຈີລິສ ທາມສ໌ ວ່າ “ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບປະຊາຊົນ ແນ່ນອນ ທ່ານນາງຈະລົງ
ແຂ່ງ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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