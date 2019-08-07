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ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ ປູກ​ຝິ່ນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ ຂອງ​ລາວ

​ໄ​ຮ່​ປູກ​ຝິ່ນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ ຄິດ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່​ຮວ​ມ ກ້​ວາງກວ່າ 15,600 ເຮັກ​ຕາ ທັງ​ຍັງ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່​ຕິດ​ຢາ​ຝິ່ນ​ຫຼາຍກວ່າ 65,000 ຄົນ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ພົນຕີ​ສົມ​ຫວັງ ທຳ​ມະ​ສິດ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສ​ະ​ຫງົບພາຍ​ໃນ
ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຍັງ​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລາວ
ຄິດ​ເປັນ​ເນື້ອ​ທີ່​ຮວມ​ເຖິງ 15,640 ກວ່າ​ເຮັກ​ຕາ ໂດຍ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2018
ເປັ​ນ​ຕົ້ນ​ມາ ຍັງ​ພົບ​ດ້ວຍ​ວ່າ ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່​ຕິດ​ຢາຝິ່ນຫຼາຍກວ່າ 65,000 ຄົນ
ສ່ວນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປາບ​ປາມ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ໃນ​ຊ່ວງປີ 2016-
2018 ກໍ​ສາ​ມາດ​ຈັບ​ກຸ​ມ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ໄດ້​ຫຼາຍກວ່າ 13,900 ຄົນ ໃນ​ຈຳ​ນວນ 9,430
ກວ່າ​ຄະ​ດີ ແລະ​ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ນັກ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຂາວ​ຕ່າງ​ຊາດ 210 ກວ່າ ຄົນ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ
​ໃຫຍ່ ກໍ​ຄື​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ແລະ​ຊາວ​ຈີນ.

ພົນ​ຕີ​ສົມ​ຫວັງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ທີ່​ຍຶດ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ຈັບ​ກຸ​ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ເປັນ​ຢາ​ບ້າ​ຫຼາຍກວ່າ 37 ລ້ານ​ເມັດ ​ເຮ​ໂຣ​ອີນ ກວ່າ 735 ກິ​ໂລ​ກ​ຣາມ ຢາ​ໄອສ໌ ກວ່າ 2,000 ກິ​ໂລ​ກ​ຣາມ ກັນ​ຊາ​ແຫ້ງ 6,220 ກິ​ໂລ​ກ​ຣາມ ຝິ່ນເກືອບ 500 ກິ​ໂລ​ກ​ຣາມ ແລະ​ສານ​ເຄ​ມີ​ສຳ​ລັບ​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຫຼາຍ​ສິບ​ໂຕນ ທັງ​ຍັງ​ຍຶດ​ລົດ​ໃຫ​ຍ່ໄດ້ 344 ຄັນ ລົດ​ຈັກ 1,335 ຄັນ ເຮືອ 3 ລຳ ອາ​ວຸດ​ປືນ ອຸບ​ປະ​ກອນ​ສື່​ສານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຮວມ​ທັງ​ເງິນ​ບາດ ເງິນຢວນ ແລະ​ເງິນ​ໂດ​ລາສະ​ຫະ​ລັດ ຈຳ​ນວນ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທາງດ້ານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ແລະ​ປາບ​ປາບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄທ ສະ​ເໜີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ລະ​ຫວ່າງ​ທາງ​ການ​ລາວ ໄທ​ ແລະ​ມຽນ​ມາ ຢູ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ 3 ປະ​ເທດ ຫຼື​ເຂດ​ສາມ​ຫຼ່ຽມ​ຄຳ​ນັ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ພື້ນ​ທີ່​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ ໃນ​ປີ 2018 ຫຼຸດ​ລົງ ເຖິງ 30 ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2017 ກໍ​ຄື ຫຼຸດຈາກ 48,000 ເຮັກ​ຕາ ລົງ​ມາ​ເປັນ 33,600 ເຮັກ​ຕາ ແລະ​ໃນ​ປີ 2019 ກໍ​ຄາດ​ວ່າ ການ​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ​ໃນ​ເຂດ​ສາມ​ຫຼ່ຽມ​ຄຳ ຈະ​ເທົ່າ​ກັບ​ປີ 2018 ແຕ່​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫ່ວງຄື​ຢາ​ບ້າ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທັງ​ໃນ​ລາວ ໄທ ແລະ​ມຽນ​ມາ ດັ່ງ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ໄທ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ “ສະຖານະ​ການ​ໃນສາມ​ຫຼ່ຽມ​ຄຳ ຈາກການ​ສຳ​ຫຼວດ​ຂອງ UN ພົບ​ວ່າ ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພື້ນ​ທີ່ ທີ່​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ຜະ​ລິດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼຸດ​ລົງ 30 ເປີ​ເຊັນ ຈາກ​ເດີມ​ ປະ​ມານ 3 ແສນ​ໄຮ່ ກໍ​ຫຼຸດ​ລົງ 30 ເປີ​ເຊັນ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ເຮົາກໍ​ຄິດ​ວ່າເຮ​ໂຮ​ອີນ​ນີ້ ກໍ​ຄົງ​ຈະບໍ່ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສູງ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກໍ​ຄື Methamphetamine ທີ່ມີ​ການ ຜະ​ລິດໂດຍ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ​ມາ​ທຳ​ເປັນ​ສານ​ຕັ້ງ​ຕົ້ນ​ ແລ້ວໃສ່​ສູດ​ເຂົ້າ​ໄປ ໂຕນີ້​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສູງ.”

ທັງ​ນີ້ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ປາບ​ປາມ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ມຽນ​ມາ ລາວ ໄທ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ ພາຍ​ໃຕ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກ​ານ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ປອດ​ຈາກບັນ​ຫາຢາ​ເສບ​ຕິດ ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຮ່ວມ​ກັນ ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ ທີ່​ຜ່ານ​ມາສາ​ມາດ​ປາບ​ປາມ​ການ​ຄ້າຢາ​ເສບ​ຕິດ ໄດ້ 125,274 ກໍ​ລະ​ນີ ຈັບ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​ໄດ້ 160,000 ກວ່າ​ຄົນ ຍຶດ​ຢາ​ບ້າກວ່າ 363 ລ້ານ​ເມັດ ຢາ​ໄອ​ສ໌ ກວ່າ 13 ໂຕນ ເຮ​ໂ​ຣ​ອີນ 7,553 ກິ​ໂລກ​ຣາມ ຢາ​ຝິ່ນກວ່າ 14 ໂຕນກັນ​ຊາ​ແຫ້ງ 20 ກ​ວ່າ​ໂຕນ ອາ​ວຸດ​ແລະ​ອຸບ​ປະ​ກອນ ສື່​ສານ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ໝື່ນກວ່າລາຍ​ການ ສານ​ເຄ​ມີ ກວ່າ 270 ໂຕນ ທັງ​ນີ້ ໂດຍ​ບໍ່​ຮວມ​ຢາ​ບ້າ​ຫຼາຍກວ່າ 745 ລ້ານ​ເມັດ​ທີ່​ທາງ​ການ​ໄທ​ ​ຍຶດ​ໄດ້ ໃນ​ປີ 2018 ແ​ຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ສ່ວນອົງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມຢາ​ເສບ​ຕິດ​ແລະ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (UNODC) ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ ໃນ​ມຽນ​ມາ ກວ້າງກວ່າ 4 ໝື່ນ​ເຮັກ​ຕາ ແລະ​ກວ້າງກວ່າ 1,500 ເຮັກ​ຕາໃນ​ໄທ​ຍ ສ່ວນໃນ​ລາວ ກໍ​ມີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ປູກ​ຝິ່ນ ໃນ​ເຂດ​ແຂວງ​ບໍ່​ແກ້ວ ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ຫຼວງ​ພະ​ບາງອຸ​ດົມ​ໄຊ ຜົ້ງ​ສາ​ລີ ແລະ​ຫົວ​ພັນ​ຄິດ​ເປັນ​ພື້ນ​ທີ່ຮວມ​ກັນ ກວ້າງກວ່າ 15,000 ເຮັກ​ຕາ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂດສາມ​ຫ​ຼ່ຽມ​ຄຳ ມີ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ຝິ່ນ​ຫຼາຍກວ່າ 250 ໂຕນ ໃນ​ປີ 2019 ນີ້.

ທາງດ້ານສູນ​ກາງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ລາວ ຄາດ​ວ່າ ມີ​ເຍົາວະຊົນ​ລາວ​ເກີນກວ່າ 400,000 ຄົນ​ທີ່​ຢູ່ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ທີ່​ມີ​ຄວາ​ມ​ສ່ຽງ​ສູງ ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຍຸ້ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຄ້າຢາ​ເສບ​ຕິດ ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້​ນັ້ນ.

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