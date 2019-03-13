ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະປາບປາມຢາເສບຕິດ ຂອງໄທຢືນຢັນ
ວ່າ ຜົນຜະລິດຝິ່ນໃນເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳໃນປີ 2018 ລົດລົງ 30 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ
2017 ແຕ່ມີທ່າອຽງເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2019 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີ
ລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານສິຣິນຍາ ສິດທິໄຊ ເລຂາທິການ ຄະນະກຳມະການກົມການປ້ອງກັນ ແລະ
ປາບປາມຢາເສບຕິດແຫ່ງຊາດໄທ ຢືນຢັນວ່າການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ ທາງ
ການມຽນມາ ລາວ ແລະໄທ ຢູ່ທີ່ເຂດຊາຍແດນ 3 ປະເທດ ຫຼືເຂດສາມຫລ່ຽມຄຳນັ້ນ
ໄດ້ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນໃນປີ 2018 ລົດລົງເຖິງ 30 ເປີເຊັນ ທຽບ
ໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງຈາກການສຳຫຼວດຮ່ວມກັບສຳນັກງານຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ
ອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNODC) ພົບວ່າພື້ນທີ່ປູກຝິ່ນໄດ້ລົດລົງຈາກ
300,000 ໄຮ່ ຫຼື 48,000 ເຮັກຕາໃນປີ 2017 ເປັນ 210,000 ໄຮ່ ຫຼື 33,600 ເຮັກ
ຕາໃນປີ 2018 ຫາກແຕ່ກໍປາກົດວ່າມີການລັກລອບຜະລິດຢາບ້າໃນເຂດສາມຫລ່ຽມ
ຄຳເພີ້ມຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານສິຣິນຍາ ຢືນຢັນວ່າ
“ສະຖານະການໃນສາມຫລ່ຽມທອງຄຳ ຈາການສຳຫຼວດຂອງ UN ພົບວ່າໃນຊ່ວງ
ປີທີ່ຜ່ານມາພື້ນທີ່ ທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນທີ່ຈະນຳເຂົ້າໄປຜະລິດຢາເສບຕິດ ມີຈຳນວນ
ລົດລົງ 30 ເປີເຊັນ ຈາກເດີມປະມານ 3 ແສນໄຮ່ ກໍລົດລົງ 30 ເປີເຊັນ ເພາະສະນັ້ນ
ເຮົາກໍຄິດວ່າເຮໂຣອິນນີ້ກໍຄົງຈະບໍ່ມີປະລິມານການຜະລິດສູງຂຶ້ນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນ
ຫ່ວງກໍຄື Methamphetamine ທີ່ມີການຜະລິດໂດຍໃຊ້ສານເຄມີມາເຮັດເປັນສານ
ຕັ້ງຕົ້ນແລ້ວໃສ່ສູດເຂົ້າໄປໂຕນີ້ມີປະລິມານການຜະລິດສູງ”
ທ່ານສິຣິນຍາ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າການຮ່ວມມືປາບປາມຢາເສບຕິດລະຫວ່າງຈີນ ມຽນມາ
ລາວ ໄທ ກຳປູເຈຍ ແລະຫວຽດນາມພາຍໃຕ້ປະຕິບັດການແມ່ນ້ຳຂອງປອດໄພຈາກ
ບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດ
ປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 125,274 ກໍລະນີ ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 160,000 ກວ່າ
ຄົນ ຢຶດຢາບ້າໄດ້ 363 ລ້ານເມັດ ຢາໄອສ ກວ່າ 13 ໂຕນ ເຮໂຣອິນ 7,553 ກິໂລກ
ຣາມ ຝິ່ນກວ່າ 14 ໂຕນ ກັນຊາແຫ້ງ 20 ກວ່າໂຕນ ອາວຸດ ແລະອຸປະກອນສື່ສານທັນ
ສະໄໝ ໝື່ນກວ່າລາຍການ ສານເຄມີກວ່າ 270 ໂຕນ ໂດຍບໍ່ຮວມຢາບ້າກວ່າ 214
ລ້ານເມັດ ທີ່ຢຶດໄດ້ໃນໄທແຕ່ຢ່າງໃດ.
ສ່ວນອົງການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະອາຊະຍາກຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ
(UNODC)ລາຍງານວ່າມີການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນມຽນມາກວ້າງກວ່າ 4 ໝື່ນເຮັກຕາ
ແລະກວ້ງກວ່າ 1,500 ເຮັກຕາໃນໄທ ສ່ວນໃນລາວກໍມີການລັກລອບປູກຝິ່ນໃນເຂດ
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼວງພະບາງ ອຸດົມໄຊ ຜົ້ງສາລີ ແລະຫົວພັນ ຄິດເປັນພື້ນ
ທີ່ລວມກັນກວ້າງ ກວ່າ 7,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳມີຜົນຜະລິດຝິ່ນ
ຫຼາຍກວ່າ 215 ຕັນ ໃນປີ 2018 ທັງຍັງມີທ່າອຽງຈະເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2019 ນີ້.
ທັງນີ້ໂດຍມີລາຍງານວ່າກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້
ຕັດທຳລາຍຝິ່ນໃນເນືິ້ອທີ່ 70 ກວ່າເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານທອງສີ ບ້ານຫ້ວຍແອ່ນ ບ້ານ
ກິ່ວດອກແຄ ແລະບ້ານຫ້ວຍເອຍ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງໂພນທອງ ແລະພ້ອມກັນນີ້ ກໍໄດ້
ທຳການສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນລາວ 25 ຄອບຄົວ ທີ່ລັກລອບປູກຝິ່ນດັ່ງກ່າວ ທັງ
ຍັງໄດ້ຈັດທຳບົດບັນທຶກ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສັນຍາດ້ວຍວ່າຈະບໍ່ພາກັນລັກລອບ
ປູກຝິ່ນອີກຕໍ່ໄປ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ) ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຄະນະສະເພາະກິດກະໄດ້ລົງໄປໂຄສະນາມາແລ້ວ ກະໄປມອບວຽກດັ່ງກ່າວນີ້
ໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ປກສ ໄດ້ໄປເຮັດສັນຍາກັບແຕ່ລະຄອບຄົວຫັ້ນ ຄັນຖ້າວ່າປູກຫັ້ນ
ນີ້ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ສິປັບໄໝເດ້ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງມາລົງໂທດ ມາເຂົ້າຄຸກເທົ່າໃດ ສິປັບ
ໄໝເທົ່າໃດ ເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ເຊັນແລ້ວເດ້.”
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນລາວ ຍັງລາຍງານດ້ວຍວ່າ ເຄືອຂ່າຍການ
ຄ້າຢາເສບຕິດຢູ່ໃນລາວ ມີລັກສະນະຂ້າມຊາດ ທີ່ມີການນຳໃຊ້ເທກນິກຂັ້ນສູງ ເຮັດ
ໃຫ້ຍາກຕໍ່ການຕິດຕາມຈັບກຸມ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດລັກ
ລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍ
ຂຶ້ນດ້ວຍການໃຊ້ຖະໜົນເລກ 13 ແລະເລກ 9 ເປັນເສັ້ນທາງຫລັກໃນການລັກລອບ
ຂົນສົ່ງ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວຜະລິດກັນຊາ ອາ ຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ
ເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍ ໂດຍສານປະຊາຊົນລາວໄດ້ຕັດສິນຄວາມຜິດໄປແລ້ວ 28,475 ຄະ
ດີຈາກທັງໝົດ 29,780 ຄະດີໃນ 5 ປີຜ່ານມາ.
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