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ການ​ຮາ​ວີ​ລົບ​ກວນ ທາງອອ​ນ​ລາຍ​ນ໌​ ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​​ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ສຳ​ລັບ ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ແມ່​ຍິງ

​ປະ​ຊຸມ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ​ສື່​​ມວນ​ຊົນໂລກ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນໜ້າ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ​ແມ່​ຍິງ ທີ່ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ຈຳ​ນວນນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນ​ປີ 2018 ​ຍ້ອນວຽກ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເ​ຈົ້າ​ໄດ້​ເ​ພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​
ສອງ​ເທົ່າ ປຽບ​ທຽບໃສ່​ປີ 2017 ອີງ​ຕາມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການປົກ​ປ້ອງນັກ​ຂ່າວ. ​ທັງ​ໝົດ
​ແລ້ວ ມີ​ພວກນັກ​ຂ່າວ 88 ຄົນ ແລະ​ພະ​ນັກ​ງາ​ນ​ສື່ມວນ​ຊົນ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ໜ້​າ​ທີ່
ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍໃນ​ການ​ລາຍງ​ານ​ຂອງ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼື​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ພາຍ​
ໃຕ້​ບັນ​ຍາ​ກາ​ດ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ແມ່​ຍິງ ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ ຄື​ກັນກັບ​ພວກ​ຫ​ຜູ້​ຊາຍ ເວ​ລາ​ເຂົາ​ ເຈົ້າ​ເຮັດ​ວຽກ ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້ ແຕ່​ວ່າພວກນັກ​ຂ່າວ​ແມ່​ຍິງປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ
​ຂົ່ມ​ຂູ່​ອື່ນໆ​ອີກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຜົນກະ​ທົບ​ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ.

ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ​ສື່ມວນ​ຊົນໂລກ ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລອນ
ດອນ ທາງຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ໄດ້​ຫາ​ລື​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງແລະ ​ເປັນ​ຫຍັງ​
ຈຶ່ງ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ແກ້​ໄຂ.

ທ່ານ​ນາງ​ນາ​ດິນ ຮອ​ຟ​ແມນ ຮອງ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການມູນ​ນິ​ທິ​ສື່ມວ​ນ​ຊົນສາ​ກົນ​ແມ່​ຍິງ ກ່າວ​
ວ່າ ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼ​ວດ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວແມ່​ຍິງ 600 ຄົນ ໃນປີ​ກາຍ​ນີ້ ຫຼາຍກວ່າສອງ​ສ່ວນ​
ສາມ ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ຖືກ​ຮາ​ວີ​ລົບ​ກວນ​ຜ່ານ​ທາງ​ອິນເຕີ​ແນັດ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ​
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ມັກ​ຈະ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ເພດ ແລະ​ດູ​ໜິ່ນ​ແມ່​ຍິງ.

ທ່ານ​ນາງ​ຮອ​ຟ​ແມນ ກ່າວ​ໂດຍ​ໃຫ້ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ແມ່​ຍິງ ມັກ​ຈະ​ມີ​
ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຮາ​ວີລົບ​ກວນຄ້າຍ​ຄຶ​ກັນ ​ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ເປັນ​ແມ່​ຍິງ
ແລະ​ທ່ານ​ອ້າງ​ຕົນ​ເອງ​ ຢູ່​ໃນ​ອອນ​ລາຍ​ນ໌ ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ໂຈມ​ຕີ​ທ່ານ.”

ທ່ານ​ນາງ​ເມ ຈີ​ດີ​ແອັກ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຄຸ້ມ​ຄອງ​ການພັດ​ທະ​ນາ​ລັດຂອງ​ເລ​ບາ​ນອນ ລອດ
ຊີ​ວິດ​ມາ​ໄດ້ ​ຈາກ​ກາ​ນ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍລະ​ເບີດ​ລົດ​ ໃນ​ປີ 2005 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​
ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ນັກ​ຂ່າວ​ໂທ​ລະ​ພາບ. ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ລອບ​ສັ​ງ​ຫານ​ແມ່ນ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ
​ນຶ່ງ ໃນ​ການ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ແລະ​ນັກ​ການ​ເມືອງທ
ກີ່​ຕ້ອງ​ຕິຊີ​ເຣຍ.

ທ່ານ​ນາງ​ຊີ​ດີ​ແອັກ ກ່າວ​ວ່າ​ ກາ​ນ​ຮາ​ວີ​ລົບ​ກວນທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ເປັນ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຮ້າຍ
​ແຮງຕໍ່ພວກ​ແມ່​ຍິງ. ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ມີຫຼາຍ​ສິ່ງ​ຫຼາຍ​ຢ່າງທີ່​ຍັງ​ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ ​ເພື່ອ​
ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ຈາກ​ພວກໂຈມ​ຕີ ແລະ​ຈັບ​ກຸມບັນ​ດາ​ຜູ້​ກະ​
ທຳ​ຜິດ​ມາ​ລົງ​ໂທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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