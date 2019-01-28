ທ່ານ ໂຣເຈີ ສໂຕນ, ຜູ້ທີ່ເປັນເພື່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ມາດົນນານ ທັງເປັນທີ່ປຶກສານຳນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະພິຈາ
ລະນາການຮ່ວມມື ກັບການສືບສວນສອບສວນ ຂອງໄອຍະການພິເສດທ່ານ ໂຣເບີດ
ມອລເລີ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ແລະ ປຶກ
ສາກ່ຽວກັບ ການສົນທະນາຂອງທ່ານກັບຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ສໂຕນ, ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການຂີ້ຕົວະ, ການຂັດ
ຂວາງ ແລະ ເປັນພິຍານການແຊກແຊງ ໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບການໂຄສະນາຫາ
ສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ, ອີງຕາມລາຍການ This Week Show ຂອງໂທລະພາບ
ABC, ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ຂອງທ່ານກັບການສອບສວນດົນ 20 ເດືອນຂອງທ່ານ
ມອລເລີ ນັ້ນ ຈະເປັນບາງຢ່າງທີ່ທ່ານຈະ “ຕ້ອງພິຈາລະນາ ຫຼັງຈາກທະນາຍຄວາມ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນແລ້ວ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ, “ຖ້າມັນມີການກະທຳຜິດ ໂດຍຄົນອື່ນໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ
ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກນັ້ນ, ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກໃຜ, ແຕ່ຖ້າມັນມີ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາລະ
ພາບຢ່າງຈິງໃຈແນ່ນອນ.”
ທ່ານ ສໂຕນ ອາຍຸ 66 ປີ, ທີ່ຖືກຈັບໃນຕອນເຊົ້າມືດ ໃນການເຂົ້າຈູ່ໂຈມໂດຍຕຳຫຼວດ
FBI ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານໃນລັດ ຟລໍຣິດາ ນັ້ນ, ໄດ້ປະຕິເສດການ
ກະທຳຜິດ, ທ່ານໄດ້ເວົ້າຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກຖືກຄວບຄຸມຕົວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່
ສາລະພາບຜິດ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາພວກນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາຊະນະມັນຢູ່ໃນສານ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນການສືບສວນສອບສວນທີ່ໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນຈາກການເມືອງ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງອອກຈາກສານໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ວາງເງິນ
ປະກັນຕົວ 250,000 ໂດລາ ສຳລັບເສລີພາບຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລໍຖ້າພິ
ຈາລະນາຄະດີຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານ ສໂຕນ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຢ່າງກະຈ່າງ
ແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ຕ້ານທ່ານປະທານາທິບໍດີ, ເພາະວ່າຂ້າ
ພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ອຳຄວາມຜິດໄວ້ເປັນຕ້ານເພິ່ນ.”
ທ່ານ ສໂຕນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ ABC ວ່າ ຖ້າທ່ານຮ່ວມມືກັບທ່ານ ມອລເລີ, “ຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍຈະໃຫ້ປາກຄຳຢ່າງຊື່ສັດ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາອື່ນໆ, ລວມທັງການສື່ສານທຸກ
ຢ່າງກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ມັນແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັນທາງໂທລະ
ສັບ, ແຕ່ການສື່ສານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນການເມືອງທົ່ວໄປ, ມັນອ່ອນໂຍນ, ແລະ ມັນບໍ່
ໄດ້ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ ຢ່າງແນ່ນອນ.”
ທ່ານ ສໂຕນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກັບ ຣັດເຊຍ ກັບ
ທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ສໂຕນ ເວົ້າວ່າ “ທຸກຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ແມ່ນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ
ເຊິ່ງຖືກປົກປ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົວພັນ ມັນເອີ້ນ
ວ່າ ການເມືອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ