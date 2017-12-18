ໄຟຟ້າສະໜາມບິນ ແອັດແລນຕ້າ ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ

ໄຟຟ້າຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ ໃນເມືອງແອັດແລັນຕ້າ ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້
ຖືກຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ດັບໄປ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຈຶ່ງເກີດການລົບກວນຖ້ຽວ
ບິນທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບິນເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກສູນກາງການບິນ ທີ່ມີຖ້ຽວບິນບໍ່
ຂາດສາຍນັ້ນ.
ບໍລິສັດ ຈໍເຈຍ ພາວເອີ້ ກ່າວວ່າ ຕົນເຊື່ອວ່າ ບັນຫາທັງຫຼາຍ ແມ່ນພົວພັນກັບໄຟໄໝ້
ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຕໍ່ສະຖານທີ່ຄວບຄຸມລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງ
ນຶ່ງຢູ່ໃຕ້ດິນ ພ້ອມກັນກັບ ພວກວົງຈອນສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ສະ
ໜາມບິນ ນັ້ນ.
ສະໜາມບິນ ຮາດສຟີລດ໌-ແຈັກຊັນ (Hartsfield-Jackson) ບໍ່ໄດ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ເປັນ
ເວລາ ປະມານ 10 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ພວກທິມງານໄຟຟ້າ ຈະສາມາດຟື້ນຟູໄຟຟ້າຄືນໄດ້
ສຳລັບສິ່ງທີ່ບໍລິສັດ ຈໍເຈຍ ພາວເອີ້ ເອີ້ນວ່າ ການບໍລິການ “ທີ່ສຳຄັນໃນທຸກໆດ້ານ”
ໂດຍປະກອບດ້ວຍ ອາຄານຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ອາຄານການດຳເນີນງານດ້ານການບິນ.
ສາຍການບິນ ແດລຕ້າ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເມືອງ ແອັດແລັນຕ້າ ແລະ ໄດ້
ຍົກເລີກ ປະມານ 900 ຖ້ຽວບິນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະ ອີກ 300 ຖ້ຽວບິນ ໃນວັນ
ຈັນມື້ນີ້.
ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຖ້ຽວບິນຫຼາຍທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງໃນໂລກ ໂດຍມີເຮືອບິນບິນ
ເຂົ້າ ແລະ ອອກ ຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຖ້ຽວຕໍ່ວັນ ໂດຍນຳເອົາຜູ້ໂດຍສານ ມາຜ່ານສະ
ໜາມບິນ ຫຼາຍກວ່າ 250,000 ຄົນໂດຍສະເລ່ຍ ໃນແຕ່ລະວັນ.
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