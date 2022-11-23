ນອກຈາກປະຊາຊົນຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການລະມັດລະວັງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ, ພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຫຼື Flu ກໍແມ່ນອາການນຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ໂດຍສະເພາະຍາມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວນີ້. ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງກຣີນວີລ ລັດຄາໂຣລາຍນາໃຕ້ກ່າວວ່າ ເພິ່ນ ແລະຄອບຄົວພາກັນເປັນຫວັດ ເປັນໄອຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາລູກຫຼານຂອງເພິ່ນທີ່ໄອຫຼາຍ, ມີນໍ້າມູກຍ້ອຍ ແລະມີໄຂ້ ແລະບາງຄົນກໍຈົນຕ້ອງໄດ້ພັກໂຮງຮຽນຫຼາຍມື້, ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງກ່ຽວກັບອາການຫວັດຢູ່ໃນຄອບຄົວເພິ່ນວ່າ:
“ລາວບໍ່ເຄີຍໄຂ້ລາວກໍມາໄຂ້, ຕໍ່ມາກໍລູກຜົວ ເກືອບເປັນສອງອາທິດພຸ້ນໃດຫັ້ນຈຶ່ງຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນ, ປານນັ້ນກໍຍັງໄດ້ຂະລໍາກິນຂະລໍາຢູ່ ກິນນໍ້າແກງກິນອີ່ຫຍັງເອົາ ຈັງໄດ້ເຊົາ. ໄຂ້ຫວັດມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ປີນີ້ມັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ.”
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ປະຈໍາເດືອນພະຈິກນີ້ພົບວ່າ ປັດຈຸບັນ ພະຍາດຂອງໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ແມ່ນກໍາລັງແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະທາງທິດໃຕ້ຂອງພາກກາງ ແມ່ນມີລາຍງານການລະບາດທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ ສະເພາະຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງລັດອາລາບາມາ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈາກ 9.62 ເປີເຊັນ ໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ ມາເປັນ 12.72 ເປີເຊັນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ ແລະມາເປັນ 10.69 ເປີເຊັນ ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກນີ້.