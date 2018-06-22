ຊາວອາເມຣິກັນ ອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການໂຈມຕີ ຢ່າງລຶກລັບ ຢູ່ໃນຄິວບາ

ກະຊວງຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ພະນັກງານສະຖານທູດສະຫະລັດອີກຄົນນຶ່ງໃນນະຄອນ
ຮາວານາ ປະເທດຄິວບາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ລຶຶກລັບ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນນຶ່ງ
ໃນສອງຄົນທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກຄິວບາ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ຖືກ “ຢືນຢັນທາງ
ການແພດ” ແລ້ວວ່າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລ້ວໃນຂະນະທີ່ອີກຄົນນຶ່ງ “ກຳລັງຖືກກວດກາ
ທົບທວນເບິ່ງ” ໂດຍພວກນາຍໝໍຢູ່.
ໂດຍທີ່ລວມເອົາລາຍຫລ້າສຸດເຂົ້ານໍ້າ ໝາຍຄວາມວ່າຊາວອາເມຣິກັນທັງໝົດມີ 25
ຄົນ ແລ້ວທີ່ໄດ້ຖືກກະທົບໂດຍພະຍາດລຶກລັບຢູ່ໃນຄິວບາ.
ທ່ານນາງນາວນາວເອີດທ໌ ກ່າວໂດຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກໍາລັງມີການສືບສວນດຳເນີນຢູ່ໃນ
ນະຄອນຮາວານາ ພ້ອມທັງຢູ່ໃນນະຄອນກວງຊູຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ມີພະນັກງານຄົນນຶ່ງມີອາການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ສະຫະລັດກ່າວວ່າເຫດການໃນຄິວບາໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2016. ກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດເອີ້ນເຫດການເຫລົ່ານັ້ນວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີແບບສະເພາະເຈາະຈົງ” ແຕ່ຍັງ
ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດຂອງເຫດການນັ້ນ ຫຼືແມ່ນໃຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ. ຄິວບາ
ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງວ່າບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນ ຫຼືຮູ້ຈັກຫຍັງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ອົງການຂ່າວເອພີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຂ່າວຊາລືຂັ້ນແລກແມ່ນລວມສູນກັນວ່າ ແມ່ນການ
ໂຈມຕີຈາກຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ທີ່ເປັນສຽງແປກໆທີ່ພວກຖືກກະທົບໄດ້ຍິນ ແຕ່ວ່າລາຍງານຊົ່ວຄາວຂອງອົງການສືບລັບລັດຖະບານກາງ ຫຼື FBI ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ
ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຫລັກຖານໃດໆທີ່ເປັນຄື້ນຟອງສຽງທີ່ສາມາດພາກໃຫ້ມີການທຳລາຍອັນ
ນັ້ນໄດ້.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການເຕືອນເຖິງສຸຂະພາບ ຫຼັງຈາກພະນັກງານ
ຂອງຕົນຢູ່ໃນປະເທດຈີນໄດ້ລາຍງານວ່າມີ “ມີຄວາມຮູ້ສຶກສັ່ນສະເທືອນ ແລະກົດດັນ
ຂອງສຽງທີ່ຍາກຄ່ອຍໆ ແລະຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ ແຕ່ວ່າເປັນສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິ”
ແລະກວດພົບວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບທາງສະໝອງພໍສົມຄວນ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວອະທິບາຍວ່າ “ເປັນເຫດການທາງດ້ານ
ສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ການຢືນຢັນໃໝ່ເກີດຂຶ້ນໜ້ອຍກວ່ານຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດທົບທວນຄືນການຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຄິວບາພິຈາລະນາເຖິງແຫລ່ງທີ່ມາຂອງ “ການໂຈມຕີ” ດັ່ງກ່າວຕໍ່ນັກການທູດສະຫະລັດ. ຄິວບາໄດ້ຕອບໂຕ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໂດຍປະຕິ ເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃດໆ
ຫຼືບໍ່ຮູ້ເລື້ອງໃດໆວ່າມີການໂຈມຕີໃດດັ່ງກ່າວ.
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