ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈະມີການຕໍ່ສູ້ທີ່ລຳບາກ ກັບໄວຣັສສາຍພັນ ໂອໄມຄຣອນໃນຂ້າງໜ້າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ສອງທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຈະປະເຊີນກັບ “ສອງສາມສັບປະດາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ” ໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍພັນດັ່ງກ່າວຍັງຈະນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກ.
ດຣ. ແຟຣນຊິສ ຄອລລິນສ໌, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດທີ່ກຳລັງຈະອອກບຳນານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການໂທລະພາບ Fox News Sunday ວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນໂລກແຫ່ງບັນຫາໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້າ. ໄວຣັສແມ່ນກຳລັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ.”
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ທີ່ມີສິດ 50 ລ້ານຄົນລວມກັນແລ້ວແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ສັກຢາ, ເຊິ່ງທ່ານ ຄອລລິນສ໌ ອະທິບາຍວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໜ້າອຶດອັດໃຈເປັນພິເສດ.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ປະຊາຊົນອີກຫຼາຍລ້ານຄົນໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ສັກຢາເຂັມທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ໄປສັກຢາເຂັມບູສເຕີ ທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອເພີ່ມການປົກປ້ອງຂຶ້ນຕື່ມຕໍ່ສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ.
ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົວເລກຂອງກໍລະນີໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ຄູນຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວຈະນຳໄປສູ່ “ຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ” ຕໍ່ຕຽງນອນທີ່ມີຢູ່ໃນໂຮງໝໍໃນບາງພາກສ່ວນທີ່ຖືກກະທົບໜັກເປັນພິເສດໃນ ສະຫະລັດ.
ດຣ. ຟາວຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າໃນເວລານີ້, “ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຫຼອດຢາວັກຊີນ” ໄປໃຫ້ທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໜ້າກາກໃນສະຖານທີ່ສາທາ ລະນະທີ່ແອອັດ.” ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າປະເທດຕ້ອງພະຍາຍາມໃຫ້ດີກ່າວເກົ່າໃນການສະໜອງການກວດຫາ COVID-19.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ປະເທດຊາດໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ເພື່ອປະກາດວິທີທີ່ລັດຖະບານກຽມພ້ອມເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຕ່າງໆ ທີ່ມີສາເຫດຍ້ອນໄວຣັສສາຍພັນນັ້ນ.
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