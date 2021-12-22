ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຢູ່ລັດເທັກຊັສ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ອາດ ເປັນຜູ້ທຳ
ອິດຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໂອໄມຄຣອນ ຊຶ່ງປັດຈຸ
ບັນນີ້ ເປັນສາຍພັນທີ່ຄອບງໍາ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ເມືອງແຮຣິສ (Harris) ກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍອາ ຍຸປະມານ
50 ປີ ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ແລະມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ແລ້ວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມ
ຫຼໍ່ແຫຼມ ຕໍ່ການຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19.
ສູນກາງປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດສະຫະລັດ (CDC) ກ່າວໃນວັນຈັນ ທີ່ ຜ່ານມາ
ນີ້ວ່າ ຄວາມໄວໃນການແຜ່ລະບາດຂອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເພີ້ມຂຶ້ນ
ເຖິງ 73 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ມາຈົນຮອດວັນເສົາແລ້ວນີ້ ເກືອບ 6 ເປີເຊັນ ສູງກ
ວ່າຈາກອາທິດກ່ອນ ແລະເກີນນຶ່ງເປີເຊັນ ຂອງກໍລະນີ ໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໃນຕອນເລີ້ມ
ຕົ້ນເດືອນທັນວາ. ອົງການ CDC ກ່າວວ່າ ສາຍໂອໄມຄຣອນ ຮັບຜິດຊອບ 90 ເປີເຊັນ
ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຂອງການຕິດແປດຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາກ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສະຫະລັດ ພາກກາງ ແລະເຂດປາຊິຟິກທາງພາກຕາເວັນຕົກ
ສຽງເໜືອ.
ການແຜ່ລະບາດຄືກັບໄຟໄໝ້ປ່າຂອງໂອໄມຄຣອນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ທົ່ວ
ສະຫະລັດ ຕ້ອງໄດ້ອອກຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາຄືນໃໝ່ ຫຼຶືວາງກົດລະບຽບ
ໃໝ່ . ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເຈົ້າເມືອງ ທ່ານນາງມູຣີແອລ ບຣາວເຊີຣ (Muriel
Browser) ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຄືນໃໝ່ທີ່ເປັນກົດລະບຽບໃຫ້ ໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ
ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າເມືອງນະຄອນບອສຕັນ ທ່ານນາງ ມີແຊລ ວູ (Michelle Wu) ໄດ້ປະ
ກາດໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເລີ້ມແຕ່ເດືອນ ໜ້າເປັນຕົ້ນໄປ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ສະ
ແດງບັດ ທີ່ພິສູດການສັກຢາວັກຊີນກ່ອນຈະເຂົ້າໄປສະຖານທີ່ທຸລະກິດບາງຊະນິດ
ເຊັ່ນວ່າບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ ບາດື່ມເຫຼົ້າ ແລະຮ້ານອາຫານ ແລະສະຖານທີ່ບັນ
ເທີງຕ່າງໆ.
ບັນດາໂຮງໝໍຢູ່ທົ່ວປະເທດ ມີຄົນປ່ວຍຕິດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງ
ຖ້ວມລົ້ນ ສະພາບການສັບສົນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການຂາດພວກພະຍາບານ ແລະ
ບັນດາພະນັກງານຮັກສາສຸຂະພາບອື່ນໆ. ຢູ່ລັດໂຣດໄອແລນທາງພາກຕາ ເວັນ
ອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ປະທານປະຈຳລັດ ຂອງພວກນາຍແພດສຸກເສີນມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ເຕືອນຜູ້ປົກຄອງລັດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆຊາບວ່າ ລະບົບປິ່ນ
ປົວສຸຂະພາບ “ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງພັງທະລາຍລົງ” ບັນດາຜູ້ປົກຄອງຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດ
ໄດ້ສົ່ງກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ເພື່ອໃຫ້ໄປຊ່ວຍຮັບມືກັບການຂາດ ເຂີນຢູ່ຕາມ
ໂຮງໝໍຕ່າງໆ.
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