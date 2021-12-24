ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຈາກອັງກິດແລະອາຟຣິກາໃຕ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໂອໄມຄຣອນ ທີ່ພວມມີການແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ນັ້ນມີອາການບໍ່ຮ້າຍແຮງທໍ່ ແລະພາໃຫ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຫຼຸດສາຍພັນອື່ນ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເອດິນເບີກໃນສະກັອດແລນເປີດເຜີຍການສຶກສາໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂອໄມຄອນ ແມ່ນ 60 ເປີເຊັນໜ້ອຍກວ່າທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ ປຽບໃສ່ພວກທີ່ຕິດເຊື້ອສາຍພັນແດລຕ້າ ຊຶ່ງເປັນສາຍພັນທີ່ຄອບງຳໃນໂລກເມື່ອສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ໃນການສຶກສາຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງ ທີ່ວິທະຍາໄລອິມພີຣຽລຢູ່ລອນດອນ ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ກວດພົບ ຕິດເຊື້ອໄອໄມຄຣອນນັ້ນ ແມ່ນ 15 ຫາ 20 ເປີເຊັນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຮັບການປິ່ນປົວທີ່ຫ້ອງສຸກເສີນຂອງໂຮງໝໍຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄົນປ່ວຍທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂອໄມຄຣອນລະຫວ່າງ 40 ຫາ 45 ເປີເຊັນ ບໍ່ຕ້ອງການໄປຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍ.
ແລະພວກນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ສະຖາບັນພະຍາດຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດ ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຫຼື NICD ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍການສຶກສາທີ່ຄົ້ນພົບວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຂອງພວກຄົນປ່ວຍຕິດເຊື້ອໂອໄມຄຣອນແມ່ນລະຫວ່າງ 70 ຫາ 80 ເປີເຊັນຕ່ຳກວ່າ ເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ພວກທີ່ກວດມີຜົນເປັນບວກຂອງສາຍພັນແດລຕ້າ ຫຼືສາຍພັນອື່ນໆ. ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສະຖາບັນ NICD ຍັງກ່າວໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ການລະບາດຂອງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ປາກົດວ່າຮອດຈຸດສູງສຸດແລ້ວ ໂດຍມີຜູ້ຕິດເຊື້ຶ້ອໃໝ່ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ຫຼຸດລົງ 20 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ທ່ານຈອນ ເອັນເກັງກາຊອງ ຫົວໜ້າສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າບໍ່ຄວນໃຊ້ອາຟຣິກາໃຕ້ເປັນຕົວຢ່າງ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຊື້ອໄວຣັສໂອໄມຄຣອນຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ກໍມີຂ່າວດີ ຢູ່ໃນໜັງສືພິມ Defense One ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວວ່າ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວອລເຕີຣີດຂອງກອງທັບບົກຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທັບສະຫະລັດຈະປະກາດໃຫ້ຊາບ ກ່ຽວກັບການທົດລອງໃນການພັດທະນາຢາວັກຊີນ ທີ່ສາມາດໃຫ້ການປ້ອງກັນຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໄດ້ທຸກໆຊະນິດຮວມທັງຊະນິດ ທີ່ພາໃຫ້ເປັນໂຄວິດ-19 ຕະຫຼອດທັງສາຍພັນຕ່າງໆ ຮວມເຖິງສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ແລະແດລຕ້ານຳດ້ວຍ.
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