ຈີນໄດ້ເປີດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປີ 2022 ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ທີ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຮັງນົກ, ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຈັດພິທີຕ່າງໆສຳລັບງານກິລາລະດູຮ້ອນປີ 2008.
ພິທີເປີດໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 8:00 ໂມງແລງ ຊຶ່ງກົງກັບ 12:00 ໂມງຕາມເວລາສາກົນ ແລະຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ, ຜູ້ທີ່ຈະປະກາດການເປີດງານກິລາຢ່າງເປັນທາງການ.
ແຂກສຳຄັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດງານ ນຳກັນກັບທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ລວມມີຜູ້ນຳຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ, ທ່ານ ເທດຣົສ ແອດຣານອມ ເກຣເບຣເຢຊັສ (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູແຕເຣສ (Antonio Guterres). ແຕ່ຫຼາຍປະເທດ, ໃນນັ້ນລວມມີສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະການາດາ ພວມດຳເນີນການຂວ້ຳບາດທາງການທູດຕໍ່ງານກິລາໂອລິມປິກດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນຊາວມຸສລິມວີເກີປະມານ 1 ລ້ານຄົນໃນແຂວງຊິນຈຽງ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປັກກິ່ງ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ ຂອງການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ວ່ານັ້ນ.
ອິນເດຍເປັນປະເທດຫລ້າສຸດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຂວ້ຳບາດດັ່ງກ່າວ. ການປະກາດຂອງນິວເດລີມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຈີນໄດ້ເອົາທະຫານທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບການປະທະກັນຢ່າງແຮງຢູ່ເຂດຊາຍແດນໃນປີ 2020 ກັບທະຫານອິນເດຍເຂົ້າຮ່ວມການຖືທວນໄຟໂອລິມປິກແລ່ນ ກ່ອນການເປີດງານໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະຫານຊີ ຟາໂບ (Qi Fabao) ໄດ້ຖືກລາຍງານໃນສື່ມວນຊົນຈີນ.
ນາງນາຕາລີ ໄກເຊັນເບີເກີ (Natalie Geisenberger), ນັກຕະລາດນ້ຳແຂງ ຈາກເຢຍຣະມັນກ່າວວ່າ ນາງໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະຂວ້ຳບາດງານກິລາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຕັດສິນໃຈບໍ່ເຮັດ. ນາງກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົານັກກິລາ ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈໃນການມອບການຈັດງານກິລາໂອລິມປິກໃຫ້ແກ່ປັກກິ່ງ, ຄະນະກຳມະການກິລາໂອລິມປິກສາກົນ ຫລື IOC ເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈ ແລະ ພວກເຮົາ ນັກກິລາ ກໍໄດ້ຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບ ສິ່ງທີ່ເຮັດໄປແລ້ວ.”
ການແຂ່ງຂັນກິລາປີນີ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ວາງອອກມາສຳລັບນັກກິລາເກືອບ 3,000 ຄົນ, ແລະປະຊາຊົນ. ບໍ່ມີການຂາຍປີ້ໃຫ້ປະ ຊາຊົນທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ຊົມບາງຄົນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວກໍຕາມ ແຕ່ຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມຍັງບໍ່ຊັດເຈນເທື່ອ.
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