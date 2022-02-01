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ນັກກິລາໂອລິມປິກ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 37 ຄົນ ກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບ COVID ໃນ ຈີນ

ພະນັກງານໃສ່ໜ້າກາກເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປະດັບສຳລັບກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ. 16 ມັງກອນ, 2022.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກິລາໂອລິມປິກ ໃນ ຈີນ ເວົ້າວ່າ 37 ຄົນ, ລວມທັງນັກກິລາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທີມ, ໄດ້ກວດເປັນຜົນບວກສຳລັບໄວຣັສໂຄໂຣນາເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນວັນເສົາ, 34 ຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກິລາດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຮັບຜົນທີ່ອອກມາເປັນບວກ.

ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ ນິວ ຢອກ ໄທມສ໌, ສະມາຄົມການເດີນເຮືອມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ ຄົນງານທ່າເຮືອຊາຍຝັ່ງຕາເວັນຕົກ “ໄດ້ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼາຍກວ່າໃນແລ້ວນີ້ໝົດ​ທັງ​ປີ.”

ໜັງສືພິມນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ປີກາຍນີ້ສະມາຄົມທີ່ວ່ານັ້ນ ໄດ້ບັນທຶກການຕິດເຊື້ອໄວ ຣັສໂຄໂຣນາ 1,624 ກໍລະນີ ໃນບັນດາພະນັກງານທ່າເຮືອ, ໃນຂະນະທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 1,850 ກໍລະນີ ໄດ້ຖືກລາຍງານພາຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້.

ພະສັງຄະລາດ ຄຣິສໂຕສໂຕມອສ ທີສອງ (Chrystostomos II), ຫົວໜ້າຂອງໂບດຄຣິສຕຽນ ອໍໂຕດັອກສ໌ ໃນປະເທດ ໄຊປຣັສ, ໄດ້ກ່າວເມື່ອວັນອາ ທິດທີ່ຜ່ານມາໃນວິທະຍຸລັດຖະບານ CyBC ວ່າເພິ່ນຈະສັ່ງໃຫ້ພະ 12 ອົງໃນເຂດປົກຄອງຂອງພະສັງຄະລາດຢຸດງານຊົ່ວຄາວ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງເພິ່ນ ໃຫ້ໄປສັກຢາວັກຊີນ.

ຜູ້ນຳສາສະໜາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕືອນວ່າ ການຢຸດວຽກຊົ່ວຄາວອາດແກ່ຍາວໄປດົນເຖິງ 6 ເດືອນ ແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າອາດຈະ​ພາໃຫ້​ພວກພະ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ຊິກ.

ພະສັງຄະລາດ ຄຣິສໂຕສໂຕມອສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຂັດຂືນຂອງນັກບວດດັ່ງ ກ່າວແມ່ນ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວ ຊີແລນ ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີນ ໄດ້ກວດເປັນຜົນລົບສຳລັບ COVID-19 ຫຼັງຈາກໄດ້ສຳພັດກັບມັນ ໃນຖ້ຽວບິນ ໄປເມືອງ ອອກແລນ (Auckland). ໂຄສົກລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ອາເດີນ ຈະຍັງແຍກຕົວຢູ່ປ່ຽວຈົນຮອດວັນອັງຄານໜ້າ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແນວທາງຂອງສາທາລະນະສຸກ.

ສູນກາງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກການຕິດເຊື້ອ COVID ໃນທົ່ວໂລກ 374,800,000 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ. ສູນກາງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າຢາວັກຊີນເກືອບ 10 ໂດສແມ່ນໄດ້ຖືກສັກໃຫ້ປະຊາຊົນ.

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