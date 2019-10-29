ທ່ານໝໍທີ່ກິນເບ້ຍບຳນານຊາວຈີນອາຍຸ 67 ປີ ໄດ້ເກີດລູກ ຢູ່ໃນເມືອງຊາວສວາງ (Zaozhuang), ອີງຕາມຄຳປະກາດຂອງໂຮງໝໍ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວທີ່ຖືກລະບຸໃຫ້ຮູ້ແຕ່ນາມສະກຸນຂອງທ່ານນາງວ່າ ທຽນ (Tian) ທີ່ໄດ້ເກີດລູກຍິງທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນດີແຂງແຮງດີ ໂດຍການຜ່າຕັດອອກໃນວັນສຸກຜ່ານມານັ້ນ ອາດຈະກາຍເປັນແມ່ທີ່ເກີດລູກໃໝ່ທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນກໍເປັນໄດ້.
"ລູກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຖືກສົ່ງລົງມາໃຫ້ພວກເຮົາທັງສອງ ຈາກສວງສະຫວັນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສາມີທ່ານນາງທຽນ, ອາຍຸ 68 ປີ ບອກຊື່ວ່າ ຮ່ວງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ guancha.cn ທີ່ເປັນອົງການຂ່າວທາງອິນເຕີແນັດຂອງຈີນນັ້ນ.
ແອນ້ອຍທີ່ວ່ານີ້ ເກີດມາມີນ້ຳໜັກໄດ້ 2.56 ກິໂລກຣາມ.
ພໍ່ແມ່ຂອງລາວກ່າວຕໍ່ຂ່າວສານໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າລາວຊື່ ທຽນຊີ (Tianci), ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ "ຂອງຂວັນທີ່ສົ່ງມາຈາກສວງສະຫວັນ."
ທ່ານນາງທຽນ ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງຊາວຈີນອາຍຸແກ່ທີ່ພະຍາຍາມມີລູກອີກຄົນນຶ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ຍົກເລີກນະໂຍບາຍໃຫ້ມີລູກຄົນດຽວໃນປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຄູ່ສາມີພັນລະຍາດັ່ງກ່າວມີລູກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວ 2 ຄົນ ຊຶ່ງລວມທັງລູກຊາຍທີ່ເກີດຕອນສອງປີກ່ອນທີ່ນະໂຍບາຍໃຫ້ມີລູກຄົນດຽວໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນປີ 1979. ຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ເທື່ອວ່າຄູ່ສາມີພັນລະຍາທີ່ວ່ານີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໂຊກຊາຕາກຳຕາມມາ ທີ່ໄດ້ລະເມີດກົດລະບຽບອະນຸຍາດໃຫ້ມີລູກໄດ້ສອງຄົນ ຫລືບໍ່.