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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ OJ Simpson ຖືກປ່ອຍໂຕ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ຕິດຄຸກ 9 ປີ

ອະດີດດາຣາ ຟຸດບອນອາເມຣິກັນ ທ່ານ O.J. Simpson ສະແດງປະຕິກິລິຍາ ທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ການປ່ອຍໂຕ.

ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຝາກ​ໂທດ ນະຄອນ Las Vegas ​ໄດ້ອະນຸຍາດ​ໃຫ້ມີ​ການ​ປ່ອຍ​ໂຕ​
ແບບ​ຝາກ​ໂທດ ດາຣາຟຸດບອນ​ສະຫະລັດ ແລະດາຣາຮູ​ບ​ເງົາ ທ່ານ O.J Simpson
ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຕິດ​ຄຸກ​ເກົ້າ​ປີ​ ໃນ​ຖານ​ໃຊ້ອາວຸດ​ປຸ້ນ ​ແລະ​ລັກ​ພາ​ໂຕ.

“ຂອບ​ໃຈ” ​ທ່ານ Simpson​ ​ໄດ້ກ່າວດ້ວຍ​ການ​ຫາຍ​ໃຈ ຊຶ່ງ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ກາ​ນໂລ່ງ​ໃຈ
​ ພຽງບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວິນາທີ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ຕັດສິນໄດ້​ປະກາດ. ທ່ານ Simpson ອາຍຸ 70 ປີ
​ໄດ້​ຍີ້ມອອກ​ມາ​ແບບ​ເມື່ອຍໆ ​ໂບກມື ​ແລະ​ປາກ​ແບບ​ບໍ່​ອອກສຽງ​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ຈະ​ໂທ​ຫາ
​ເຈົ້າ” ​ແກ່ໃຜ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ກ້ອງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານຖືກ​ນຳ​ໂ​ຕ​ອອກມາ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ສານ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຢ່າງ​ໄວວາ ຊຶ່ງ​ໄດ້ມີ​ການ​ປະກາດ​ ບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງ​ຊົ່ວໂມງ​ຫລັງ​ຈາກ
​ການ​ສະຫລຸບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ຝາກ​ໂທດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ O.J. Simpson ເຂົ້າມາຟັງການຝາກໂທດ ທີ່ສູນກາງ Lovelock Correctional Center ໃນເມືອງ Lovelock ລັດ Nevada.
ທ່ານ O.J. Simpson ເຂົ້າມາຟັງການຝາກໂທດ ທີ່ສູນກາງ Lovelock Correctional Center ໃນເມືອງ Lovelock ລັດ Nevada.

ທ່ານ Simpson ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຝາກ​ໂທດ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວ່າ “ຂ້າ ພະ​ເຈົ້າ
​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ໄດ້​ກາຍເປັນ ​ໃນ​ສິ່ງທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ກັນ.”

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຮັບ​ໃຊ້​ເວລາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະເປັນທີ່ໃຫ້ ການ
ຊ່ວ​ຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ທຸກໆ​ຄົນ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ໃຈ​ທີ່​ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂອບໃຈ​ຕໍ່
ລັດ Nevada.”

ທ່ານ O.J. Simpson ກຳລັງຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກລູກສາວ ນາງ Arnelle Simpson.
ທ່ານ O.J. Simpson ກຳລັງຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກລູກສາວ ນາງ Arnelle Simpson.

ນັກ​ກິລາ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຕັດສິນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ຢູ່​ຕອນ​ທ້າຍການ​ດຳ​ເນີນຄະດີຄາດ
​ຕະກຳທີ່​ຫວາດ​ສຽວ ​ໃນຊຸມ​ປີ 1990 ​ໄດ້ອ້າງ​ວ່າ ​ມີ​ການ​ປະພຶ​ດດີໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຕິດ​ຄຸກ​ຢູ່
​ນັ້ນ ຫລາຍ​ກວ່າ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຕັດສິນ​ທົງ​ໂທດ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ແລະໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ສານ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ໃຫ້​ປ່ອຍ​ໂຕ ​ເພື່ອທ່ານ​ຈະ​ສາມາດ​ໄປ​ຢູ່ກັບຄອບຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ.

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