ທ່ານ OJ Simpson ຖືກປ່ອຍໂຕ ຫຼັງຈາກ ໄດ້ຕິດຄຸກ 9 ປີ

ຄະນະກຳມະການຝາກໂທດ ນະຄອນ Las Vegas ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕ
ແບບຝາກໂທດ ດາຣາຟຸດບອນສະຫະລັດ ແລະດາຣາຮູບເງົາ ທ່ານ O.J Simpson
ຫລັງຈາກໄດ້ຕິດຄຸກເກົ້າປີ ໃນຖານໃຊ້ອາວຸດປຸ້ນ ແລະລັກພາໂຕ.
“ຂອບໃຈ” ທ່ານ Simpson ໄດ້ກ່າວດ້ວຍການຫາຍໃຈ ຊຶ່ງເຫັນວ່າເປັນການໂລ່ງໃຈ
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວິນາທີ ຫລັງຈາກການຕັດສິນໄດ້ປະກາດ. ທ່ານ Simpson ອາຍຸ 70 ປີ
ໄດ້ຍີ້ມອອກມາແບບເມື່ອຍໆ ໂບກມື ແລະປາກແບບບໍ່ອອກສຽງວ່າ “ຂ້ອຍຈະໂທຫາ
ເຈົ້າ” ແກ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຖືກນຳໂຕອອກມາຈາກຫ້ອງສານ.
ການຕັດສິນໄດ້ເປັນໄປຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປະກາດ ບໍ່ຮອດນຶ່ງຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກ
ການສະຫລຸບກ່ຽວກັບການຮັບຟັງການຝາກໂທດຂອງທ່ານ.
ທ່ານ Simpson ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການຝາກໂທດໃນວັນພະຫັດວ່າ “ຂ້າ ພະເຈົ້າ
ເສຍໃຈທີ່ທຸກສິ່ງຢ່າງໄດ້ກາຍເປັນ ໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ເຫັນກັນ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ເວລາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມຈະເປັນທີ່ໃຫ້ ການ
ຊ່ວຍເຫລືອແກ່ທຸກໆຄົນ. ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂອບໃຈຕໍ່
ລັດ Nevada.”
ນັກກິລາທີ່ມີຊື່ສຽງຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຢູ່ຕອນທ້າຍການດຳເນີນຄະດີຄາດ
ຕະກຳທີ່ຫວາດສຽວ ໃນຊຸມປີ 1990 ໄດ້ອ້າງວ່າ ມີການປະພຶດດີໃນຂະນະທີ່ຕິດຄຸກຢູ່
ນັ້ນ ຫລາຍກວ່າພວກທີ່ຖືກຕັດສິນທົງໂທດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ສານວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກໃຫ້ປ່ອຍໂຕ ເພື່ອທ່ານຈະສາມາດໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.
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