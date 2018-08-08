ການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາຕໍ່າ ທີ່ລັດ ໂອຮາຍໂອ ມີຄະແນນ ໃກ້ຄຽງກັນ

ການເລືອກຕັ້ງພິເສດ ທີ່ມີການຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອແຂ່ງຂັນເອົາບ່ອນນັ່ງໃນ
ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ລັດໂອຮາຍໂອ ແມ່ນມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດ
ທີ່ຈະປະກາດຜົນການປ່ອນບັດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບ
ບລິກັນແລະເດໂມແຄຣັດ ພາກັນຊັ່ງຊາເບິ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນ ແລະການປ່ອນບັດຂັ້ນຕົ້ນ
ຢູ່ແຫ່ງອື່ນໆໃນປະເທດ ເພື່ອຊອກຫາຮ່ອງຮອຍວ່າການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດກາງສະໄໝ
ວ່າຈະໄປທິດທາງໄດໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ລາຍງານໜ່ວຍປ່ອນບັດທັງໝົດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣອຍ ບອລເດີສັນ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ມີຄະແນນນຳໜ້າທ່ານແດນນີ ໂອຄອນເນີ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ປະມານ 1,700 ສຽງ. ຫົວໜ້າເລືອກຕັ້ງຂອງລັດໂອຮາຍໂອ ກ່າວວ່າ ຍັງມີບັດທີ່ອອກ
ໃຫ້ພິເສດຫຼາຍກວ່າ 3,400 ບັດ ແລະບັດຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ ສາມາດໄປລົງຄະແນນສຽງດ້ວຍ
ຕົວເອງອີກ 5,000 ບັດ ໄດ້ສົ່ງໄປຮ່ວມ ແຕ່ວ່າພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່
ສາມາດນັບບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເທື່ອຈົນກວ່າ 11 ມື້ ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຜູ້ຊະນະຈະເຂົ້ານັ່ງ ໃນບ່ອນນັ່ງ ທີ່ໄດ້ຫວ່າງລົງ ໂດຍການລາອອກຂອງ ທ່ານແພັຕ
ທີເບີຣີ ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2017. ບ່ອນນັ່ງດັ່ງກ່າວຈະມີການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ອີກໃນເດືອນ
ພະຈິກ ໝາຍຄວາມວ່າ ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຈະເລືອກເອົາ ລະຫວ່າງທ່ານ
ບອລເດີສັນ ແລະທ່ານໂອຄອນເນີ ໃນອີກສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີ ເພື່ອເອົາຄະແນນ
ໃນອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າໄດ້ເປັນ “ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່” ສຳລັບທ່ານບອລເດີສັນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກຄຳປາໄສຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານ
ມາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ໄປໃນທາງທີ່ດີຂຶ້ນ. ບັດນີ້ ທ່ານທຣອຍ ໄດ້ຮັບໄຊຊະ
ນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ລະຫວ່າງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກຂອງປີໃນການປ່ອນບັດ. ທ່ານຈະຊະ
ນະຢ່າງໃຫຍ່ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້.”
ທ່ານບອລເດີສັນ ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານທຣໍາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະ
ໜູນທ່ານໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຕຽມພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະ
ເຮັດວຽກໃຫ້ປະຊາຊົນເຂດ 12 ຂອງລັດໂອຮາຍໂອ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ອາເມຣິກາຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະພວກເຮົາຈະຮັກສາໃຫ້ເດີນ
ໄປໃນທິດທາງດັ່ງກ່າວ. ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ. ໃນອີກສາມເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າຈະທຳທຸກຢ່າງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເພື່ອຮັກສາອາເມຣິ ກາໃຫ້ຍິ່ງໃຫຍ່ອີກ.”
ພັກຣີພັບບລິກກັນໄດ້ຕາງໜ້າເຂດດັ່ງກ່າວມາແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1980 ແລະທ່ານໂອຄອນ
ເນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານດີ ໃນການເລືອກຕັ້ງ
ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາຜູ່ຊ່ຽວຊານ ບໍ່ຄິດວ່າທ່ານຈະຊະນະ.
ການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້ ມີກຳນົດວ່າບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 435 ບ່ອນໃນ
ສະພາຕໍ່າແລະ 35 ບ່ອນຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 100 ບ່ອນໃນສະພາສູງ ພ້ອມທັງຕຳ
ແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດຂອງ 36 ລັດໃນຈຳນວນທັງໝົດ 50 ລັດຈະມີການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ