ພວກທະຫານຊູດານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ມອບອຳນາດຄືນໃຫ້ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີທີ່ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ທ່ານອັບດາລລາ ຮາມດັອກ ເພື່ອນຳພາລັດຖະບານທີ່ປະກອບດ້ວຍພວກນັກວິຊາການ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ.
ພວກຜູ້ນຳພົນລະເຮືອນແລະທະຫານ ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານແລະພວກນັກການເມືອງ ທີ່ຖືກຈັບນັບແຕ່ໄດ້ມີການກໍ່ລັດຖະບານໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ລະຫວ່າງພວກທະຫານແລະພັກການເມືອງຕ່າງໆ ຮວມທັງພັກການເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຄືພັກອຸມມາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ່ານຮາມດັອກຈະເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະລັດຖະບານທີ່ປະກອບດ້ວຍພວກນັກວິຊາການອິດສະຫຼະ. ເຂົາເຈົ້າກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດແລະສະຫະປະຊາຊາດແລະປະເທດອື່ນໆອີກໄດ້ມີ “ບົດບາດສຳຄັນ” ໃນການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ.
ການເຮັດລັດຖະປະຫານ ໄດ້ຖືກນາໆຊາດຕ້ອງຕິ ໂດຍທີ່ສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍພັນທະມິດ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະນາມການໂຈມຕີຕໍ່ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະປະຫານ.
ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຕົກລົງ ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພວມມຸ່ງໜ້າໄປຍັງ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ. ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເຊັນຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ ບາງຄົນກໍພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ຮາມດັອກ ໄດ້ຂາຍ ການປະຕິວັດແລ້ວ.”
ທ່ານຮາມດັອກກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນດີກັບຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອຍຸຕິການນອງເລືອດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເລືອດຂອງຊາວຊູດານແມ່ນມີລາຄາແພງ ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຈົ່ງຍຸຕິການນອງເລືອດແລະຫັນກຳລັງວັງຊາຂອງພວກຊາວໜຸ່ມໄປໃສ່ການສ້າງສາພັດທະນາ.”
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຮອບດ້ານຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນປະເທດຊູດານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍນຳການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້.
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