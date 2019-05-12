ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາກິສຖານ ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງສືບສວນສອບ
ສວນສາເຫດການລະບາດຄັ້ງໃໝ່ຂອງການຕິດເຊື້ອ HIV ຢູ່ເຂດພາກໃຕ້ ບ່ອນທີ່ເກືອບ
400 ຄົນຖືກກວດພົບເຫັນບໍ່ເຖິງສອງອາທິດທີ່ຜ່ານ. ພວກເຈົ້າໜ້າໄດ້ທີ່ຢືນຢັນໃນວັນ
ເສົາວານນີ້ວ່າ ເກືອບ 80 ເປີເຊັນ ແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍ,ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນມີອາຍຸຕ່ຳ
ກວ່າຫ້າປີ.
ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເລີ້ມລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການແຜ່ລະບາດສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ
ກ່ອນຈາກເມືອງ ລາການາ, ເປັນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ແຂວງ ຊິນ (Sindh) ຊຶ່ງເຄີຍປະສົບ
ກັບການລະບາດສາມຄັ້ງ ໃນຫວ່າງສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ທ່ານໝໍທ້ອງ
ຖິ່ນຄົນນຶ່ງ ທີ່ປິ່ນປົວຄົນເຈັບດ້ວຍເຂັມສັກຢາອັນດຽວກັນ ແລະເຂັມສັກຢາທີ່ແຜ່ລະ
ບາດໄວຣັສດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນສາເຫດຂອງໂຣກເອດສ໌.
ລັດຖະບານແຂວງໄດ້ຮີບຮ້ອນນຳເອົາທີມພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໄປເຂດ ທີ່ຄາດ
ວ່າມີພົນລະເມືອງເຖິງ 1 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ເພື່ອປະເມີນສະຖານະການ ແລະລະດົມ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ເພື່ອກຳຈັດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອ HIV. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນ
ມາຫຼາຍກວ່າ 9,000 ຄົນໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ທຳການກວດຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ການດຳເນີນການກໍກຳລັງສືບຕໍ່ໄປ, ອີງຕາມການກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໂດຍທ່ານ
ຊິກັນ ດາຣ ເມີມອນ ຫົວໜ້າໂຄງການຄວບຄຸມ AIDS ປະຈຳແຂວງ.
ໂຄສົກອົງການ UNAIDS ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ບັນດາທີມໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນການແຜ່
ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮຸນແຮງຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV
ຮວມທັງການເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຮັກສາ ແລະ ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ສະພາບການແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງຢ່າງຍິ່ງ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສັກ
ຢາທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ການປະຕິບັດການປ່ຽນເລືອດນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງຖືກປະຕິບັດຢູ່. ທ່ານ
ຟາມີດາ ຄານ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ແລະ ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີລາຍງານທີ່ຢືນຢັນບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບ ການລະ
ບາດ HIV ທີ່ຄ້າຍຄື ກັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດເຫລົ່ານີ້.
ແຂວງ ຊິນ ມີພົນລະເມືອງຢູ່ປະມານ 48 ລ້ານຄົນ, 43 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນປະມານ 150,000 ຄົນຄາດວ່າດຳລົງຊີວິດຢູ່ກັບເຊື້ອ HIV ໃນ ປາກິສຖານ.
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