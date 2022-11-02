ຍັງເຫຼືອເວລາພຽງນຶ່ງອາທິດກໍຈະຮອດການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ ສະຫະລັດ ແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທີ່ສຳຄັນຂອງ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ຫຼື ການປະຕິບັດການຊັກຈູງໂດຍສັດຕູຂອງ ສະຫະລັດ, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ.
ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຈາກອົງການສັນຕິບານກາງ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພົບຮ່ອງຮອຍຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ຫຼື ໜ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນທີ 8 ພະຈິກນີ້.
ແຕ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ເກີດຢູ່ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງປະເທດ ແລະ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ມັນອາດເປັນໃນວັນເລືອກຕັ້ງ ເວລາທີ່ມີການອະທິບາຍທີ່ຜິດ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງປະສົມກັນ, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງມາຈາກຕ່າງປະເທດຄື ຮັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ.
ທ່ານນາງ ເຈັນ ອີສເຕີລີ, ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສະຫະລັດ ຫຼື CISA ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຈົ້າມີການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງອາດຖືກໃຊ້ໂດຍສັດຕູຕ່າງປະເທດເພື່ອສ້າງຄວາມຂັດແຍ້ງໃນປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເພື່ອທຳລາຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຊື່ສັດຂອງການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເພື່ອຍຸແຍ່ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງ.”
ທ່ານນາງ ອີສເຕີລີ ໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ “ເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ຮ່າງກາຍທີ່ເປັນຕາຢ້ານພວກນີ້ ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ, ໄພຂອງການຂົ່ມຂູ່, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຮາວີລົບກວນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງ, ສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ.”
ອົງການ CISA, ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ເປັນອົງການນຳໜ້າການຈັດການຄວາມສ່ຽງເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອົງການດຽວທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ.
ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ເຕືອນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ, ໂດຍກ່າວວ່າຢ້ອນກັບໄປໃນເດືອນມິຖຸນາ ການເລືອກຕັ້ງອາດເປັນຈຸດຂອງການຊຸມນຸມສຳລັບພວກຫົວຮຸນແຮງພາຍໃນທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.