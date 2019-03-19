ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢືນຢັນວ່າ ທະຫານ ອັຟການິສຖານ 58 ຄົນ ຖືກກຸ່ມຕາລີບານ ຈັບໂຕໄດ້

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອັຟການິສຖານ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ພວກກະບົດ
ຕາລີບານ ຈັບທະຫານ ລັດຖະບານໄດ້ 58 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັນ ເມື່ອໄວໆ
ມານີ້ ຢູ່ເມືອງນຶ່ງທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ
ເຕີກເມນິສຖານ.
ທະຫານອັຟການິສຖານອີກ 58 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດເຂດເອເຊຍກາງ
ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຫລົບໜີການບຸກໂຈມຕີ ຂອງພວກກະບົດຕາລີບານ ຢູ່ເມືອງ
ບາລາ ເມີແກບ (Bala Murghab) ກໍໄດ້ພາກັນເດີນທາງກັບຄືນປະເທດແລ້ວ ອີງຕາມ
ຄຳຖະແຫຼງ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ລາຍງານກ່າວຕື່ມວ່າ ການປະຕິບັດງານ
ຊອກຄົ້ນຫາເພື່ອປ່ອຍໂຕປະກັນ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງຊາຍແດນດັ່ງກ່າວ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດອັຟການິສຖານ ໃນຖະແຫຼງການອີກສະບັບນຶ່ງຕ່າງຫາກ ກໍ
ກ່າວວ່າ “ຕົນຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ໃນການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຕໍ່ປະຊາຊົນ
ອັຟການິສຖານ ແລະການສະໜອງການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ”
ໂດຍລັດຖະບານເຕີກເມນິສຖານ.
ພວກກະບົດຕາລີບານ ຍັງສືບຕໍ່ທຳການກົດດັນຕໍ່ຫົວເມືອງຊາຍແດນທີ່ມີການຍາດ
ແຍ່ງກັນຢ່າງດຸເດືອດ ຢູ່ໃນແຂວງແບດກິສ (Badghis) ມາໄດ້ດົນກວ່າ ສອງອາທິດ
ແລ້ວ ໂດຍໄດ້ສັງຫານທະຫານລັດຖະບານຫຼາຍສິບຄົນ ແລະມີລາຍງານວ່າ ຈັບໄດ້ອີກ
ປະມານ 200 ຄົນ.
ໃນຂະນະທີ່ມີລາຍງານວ່າ ຫຼາຍໆເຂດ ແລະດ່ານຮັກສາຄວາມສະຫງົບຫຼາຍໆແຫ່ງໄດ້
ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກກະບົດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ
ຢືນຢັດວ່າ ທະຫານລັດຖະບານ ຍັງສືບຕໍ່ ຄວບຄຸມເຂດໃຈກາງເມືອງບາລາ ເມີແກບ
(Bala Murghab) ຢູ່. ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະໃຫ້ການຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະກ່ຽວກັບ
ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວນີ້.
ການໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ຂອງພວກຕາລີບານເມື່ອນຶ່ງອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານ
ກອງທັບແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ຖືກຂ້າຕາຍໝົດທັງກອງຮ້ອຍ.
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