ກຳລັງສະຫະລັດທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບັບ ບໍ່ຕ້ອງເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນປະເທດໂຊມາເລຍຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານອີກແລ້ວ ຫຼັງຈາກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ເປັນການອະນຸຍາດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມອາລ-ກາອີດາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເປັນອັນຕະລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ອະມັດໃຫ້ສົ່ງທະຫານເກືອບ 500 ຄົນເຂົ້າໄປໃນປະເທດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກດັ່ງກ່າວ “ສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່ການມີໜ້າຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຈຸນ້ອຍໆ ທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນປະເທດໂຊມາເລຍ” ເພື່ອຈະໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໄດ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃສ່ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບແລະພວກຜູ້ນຳ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ການອະນຸມັດໃໝ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຕ່າວປີ້ນການຕັດສິນໃຈໃນເດືອນທັນວາປີ 2020 ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໃຫ້ຖອນກຳລັງພິເສດ 700 ຄົນທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນໂຊມາເລຍ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກອງທັບໂຊມາເລຍ ແທນທີ່ຈະເດີນທາງໂດຍເຮືອບິນເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດຊຸດປັດຈຸບັນຕິຕຽນວ່າ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລົມເລື້ອງການອະນຸມັດໃໝ່ນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ….ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ແມ່ແຕ່ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ “ໄດ້ເພີ້ມຈັງຫວະໃນການໂຈມຕີຂອງພວກເຂົາ ຮວມທັງຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະນັກງານຂອງສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.” ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດເພີ້ມຂຶ້ນໃນສະໜາມລົບແລະທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສຳລັບກຸ່ມດັ່ງກ່າທີ່ຈະວາງແຜນ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍທຳການໂຈມຕີຢູ່ນອກປະເທດ.”
ນາຍທະຫານສະຫະລັດແລະຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເວົ້າເຖິງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວວ່າ ເປັນກຸ່ມເຄືອຂ່າຍຂອງອາລ-ກາອີດມາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ມີເງິນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ແຕ່ການສືບລັບຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດໄດ້ຖອນອອກໄປຈາກໂຊມາເລຍ.